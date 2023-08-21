به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در سراسر استان بوشهر برگزار میشود.
وی اضافه کرد: این مراسم هشتم شهریور در شهر بوشهر بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد توحید با سخنرانی ابراهیم عزیزی نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۲ شخصیت بزرگ مذهبی و علمی، شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، در دوران کوتاه خدمت اما پر برکت خود، به جایگاهی پایدار و ارجمند در تاریخ و فرهنگ ملی ایران دست یافتند.
وی بیان داشت: اخلاص در عمل، صداقت و صراحت، عدالتطلبی، شجاعت، عقلانیت، خود تحکمی و آرامش، تلاش و پشتکار صادقانه مبتنیبر استقرار مدیریت اسلامی در جامعه دینی و انقلابی ایران و از همه مهمتر همدلی و همراهی با مردم و عملیسازی و اجرای سیاستهای حمایتی از بارزترین نقاط کارنامه درخشان این دو بزرگوار هست.
حجت الاسلام جمالی بیان داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همکاری دستگاههای اجرایی و فرهیختگان جامعه فرهنگی و اجتماعی و به کارگیری شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، با محوریت شخصیتهای بزرگ شهیدان رجایی و باهنر، به یادبود خدمات بینظیر این دو عنصر ارزشمند در قالبی گسترده میپردازد تا یاد و خاطره این دو بزرگوار و شاخصهای فکری، رفتاری و شخصیتی و میراث پربار آنها برای نسلهای آینده حفظ شود.
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