به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و آگاه استان خوزستان امروز جمعه ۱۸ مهرماه، همزمان با سراسر کشور در آیین عبادی– سیاسی نماز جمعه شرکت کردند و با حضور در راهپیمایی بشارت نصر، فریاد آزادیخواهی برای ملت مظلوم فلسطین سر دادند.
نمازگزاران در شهرهای اهواز، آبادان، دزفول، شوشتر، خرمشهر، شادگان، اندیمشک، ایذه، مسجدسلیمان، هندیجان، رامهرمز، باغملک، گتوند، لالی، آغاجاری، هویزه، دهدز و سایر نقاط استان، پس از اقامه نماز جمعه با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی، حمایت خود را از مقاومت فلسطین و گروههای مبارز اعلام کردند.
در این مراسمها، مردم با بصیرت خوزستانی با محکومیت شدید جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیدفاع غزه، بار دیگر نشان دادند که صدای مظلومیت را فراموش نکردهاند و در کنار ملت فلسطین ایستادهاند.
شرکتکنندگان در راهپیمایی، با حمل پلاکاردهایی با مضامین «غزه تنها نیست»، «مرگ بر صهیونیسم» و «فلسطین پیروز است»، پیروزی مقاومت در برابر تجاوزات اخیر را به مردم غزه تبریک گفتند و خواستار اقدام جدی نهادهای بینالمللی برای توقف جنایات شدند.
این حضور گسترده در سراسر استان خوزستان، جلوهای از همبستگی ملی و تعهد دینی مردم به آرمانهای انسانی و اسلامی بود؛ حضوری که پیام روشنی برای دشمنان داشت: ملت ایران از مظلومان دفاع میکند و در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد.
