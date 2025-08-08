  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

آتش سوزی جنگل کیسی در نوشهر مهار شد

نوشهر - فرماندار نوشهر از اطفای حریق جنگل کیسی با تلاش نیروهای منابع طبیعی خبر داد.

شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با قدردانی ویژه از مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران، ریاست و نیروهای پرتلاش یگان حفاظت منابع طبیعی و یگان‌های ویژه حفاظت، از مهار کامل و به‌موقع حریق محدود جنگل‌های اطراف روستای مزگاه خبر داد.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی با حضور سریع، ایثار و تلاش مستمر در شرایط سخت منطقه صخره‌ای و صعب‌العبور، توانستند ظرف مدت کوتاهی آتش را کنترل و از گسترش آن جلوگیری کنند و بی شک این تلاش‌ها، ایثار و فداکاری آنان نشان از تخصص، تعهد و دلسوزی این عزیزان در حفظ و حراست از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیست منطقه دارد.

جهانشاهی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تلاش‌های تمامی عوامل دخیل در اطفای حریق را ستود و از زحمات بی‌وقفه و حضور شبانه‌روزی آنان در منطقه قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان نوشهر همچنین از مردم فهیم و دوستدار طبیعت شهرستان درخواست شد در شرایط فعلی با گزارش سریع هرگونه مشاهده دود یا آتش‌سوزی به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹، یاری‌رسان نیروهای منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مسئول باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

کد خبر 6554400

