آتش سوزی جنگل کیسی در نوشهر مهار شد

شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با قدردانی ویژه از مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران، ریاست و نیروهای پرتلاش یگان حفاظت منابع طبیعی و یگان‌های ویژه حفاظت، از مهار کامل و به‌موقع حریق محدود جنگل‌های اطراف روستای مزگاه خبر داد.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی با حضور سریع، ایثار و تلاش مستمر در شرایط سخت منطقه صخره‌ای و صعب‌العبور، توانستند ظرف مدت کوتاهی آتش را کنترل و از گسترش آن جلوگیری کنند و بی شک این تلاش‌ها، ایثار و فداکاری آنان نشان از تخصص، تعهد و دلسوزی این عزیزان در حفظ و حراست از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیست منطقه دارد.

جهانشاهی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تلاش‌های تمامی عوامل دخیل در اطفای حریق را ستود و از زحمات بی‌وقفه و حضور شبانه‌روزی آنان در منطقه قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان نوشهر همچنین از مردم فهیم و دوستدار طبیعت شهرستان درخواست شد در شرایط فعلی با گزارش سریع هرگونه مشاهده دود یا آتش‌سوزی به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹، یاری‌رسان نیروهای منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مسئول باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.