سرهنگ احسانی: ۵ شناور ترال توقیف و ۱۷ نفر متهم در جاسک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود احسانی با بیان اینکه این عملیات در راستای مقابله با صید غیرمجاز و حفظ ذخایر آبزی استان انجام شد، اظهار کرد: با رصد دقیق میدانی و هماهنگی میان یگان حفاظت منابع آبزیان و دریابانی، این شناورها که در حال انجام صید ترال غیرمجاز بودند شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: در این عملیات مشترک که با حضور نیروهای گشت دریایی در منطقه گابریک و سواحل شرقی جاسک انجام شد، ۱۷ نفر متهم دستگیر و مقادیر قابل توجهی ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز نیز ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان با تأکید بر استمرار گشت‌های شبانه‌روزی در سواحل استان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت با همکاری نیروهای دریابانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، با هرگونه صید غیرمجاز، به‌ویژه صید مخرب ترال، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری نیروی دریابانی و مشارکت صیادان قانون‌مند، گفت: صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، مسئولیتی همگانی است و تحقق آن بدون همکاری جامعه صیادی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.