توقیف یک فروند قایق غیرمجازترال متخلف دراطراف شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رامش جان با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبزیان گفت: این اقدامات پیرو تاکیدات مدیر کل شیلات استان مبنی بر مبارزه با روش های مخرب صیادی و صید غیر مجاز صورت گرفته است.

رامش جان با بیان اینکه در در این عملیات علاوه بر توقیف شناور متخلف یک جفت تخته ترال غیرمجاز و ۵۰ کیلوگرم میگو و دونفر متهم توقیف و دستگیر و ضمن تشکیل پرونده و ارسال به مرجع محترم قضایی جهت سیر مراحل قانونی به شیلات شهرستان بندرعباس دلالت داده شد.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان همچنین از توقیف یک فروند قایق غیرمجاز ترال متخلف در حوالی اسکله فولاد هرمزگان توسط پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات شهرستان بندرعباس خبر داد.

رامش جان گفت : وارد کردن هرنوع خسارت به ذخائر آبزیان به عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

رامش جان اظهار داشت: در پی شکایت و نارضایتی برخی صیادان شهرستان بندرعباس مبنی بر صید غیر مجاز به روش ترال توسط شناور متخلف ، گشت دریایی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان اقدام به گشت زنی در منطقه کرد که منجر به توقیف یک فروند قایق غیرمجاز در حوالی اسکله فولاد هرمزگان شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات علاوه بر توقیف شناور متخلف یک جفت تخته ترال تور غیرمجازو ۱۵ کیلو گرم میگو و سه نفر متهم توقیف و دستگیر و ضمن تشکیل پرونده و ارسال به مرجع محترم قضایی جهت سیر مراحل قانونی به شیلات شهرستان بندرعباس دلالت داده شد.

وی گفت: شماره تلفن ستاد یگان استان ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.