به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین رونمایی از پوستر نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی حوزه دفاع مقدس که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب یک رویداد فرهنگی مهم است که می‌تواند توجه جامعه را به حوزه مطالعه و اندیشه جلب کند.

وی افزود: کتاب و کتاب‌خوانی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و به ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک کند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: اهمیت کتاب باید تبلیغ شود و فرهنگ مطالعه در جامعه گسترش یابد، چرا که کتاب‌خواندن به زندگی نظم می‌دهد و حس تازگی به انسان منتقل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: اگر فردی با هدف و برنامه به مطالعه بپردازد، آرامش روح و روان بیشتری را تجربه خواهد کرد.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: متأسفانه میزان کتاب‌خوانی در جامعه کاهش یافته و لازم است برای رفع این مسئله تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: باید تلاش شود کتاب‌خواندن از سبک زندگی مردم حذف نشود؛ فضای شهری می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

حجت‌الاسلام نوری افزود: تبلیغ در محیط‌های دانشگاهی، روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و فضاهای شهری باید به گونه‌ای باشد که نمایشگاه کتاب در استان دیده شود و بازدید از آن افزایش یابد، حتی اگر خریدی صورت نگیرد، همین حضور موجب ترویج علاقه به مطالعه خواهد شد.

وی در پایان گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان در حاشیه نمایشگاه می‌تواند انگیزه حضور خانواده‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر، با توسعه دسترسی به کتاب در استان، نیاز علاقه‌مندان به مراجعه به دیگر شهرها برای خرید کتاب کاهش خواهد یافت.