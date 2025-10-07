تولید ۲۵ درصد گوشت توسط عشایر آذربایجان غربی؛ایل راه ها ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناجی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: این استان با بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۸ خانوار عشایری ثبت‌شده، رتبه سوم کشور را دارد، اما با احتساب خانوارهایی که هنگام آمارگیری در دسترس نبودند، جمعیت عشایری استان به بیش از ۲۰ هزار خانوار می‌رسد.

وی افزود: عشایر آذربایجان غربی با ۲ میلیون رأس دام، سالانه حدود ۵۰ هزار تن شیر و ۲۵ درصد گوشت قرمز استان را تولید می‌کنند. هر خانوار عشایری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معاش ۲۰ خانوار دیگر را نیز تأمین می‌کند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی با اشاره به گستره زیست‌محیطی عشایر گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار منابع طبیعی استان، بیش از کی میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار زیست‌بوم عشایر است، دامنه‌های سهند نیز در فصل ییلاق در اختیار عشایر آذربایجان غربی قرار دارد.

ناجی ضمن تأکید بر نقش عشایر در مرزداری و تأمین امنیت کشور افزود: عشایر نه‌تنها در حوزه تولید و امنیت غذایی نقش‌آفرین هستند، بلکه به‌عنوان مرزداران واقعی ایران، امنیت مرزها را نیز حفظ می‌کنند. آنها نگهبان فرهنگ اصیل ایرانی و پاسداران سبک زندگی سنتی در آذربایجان غربی‌اند.

ایجاد یک هزار کلیومتر راه دسترسی برای عشایر آذربایجان غربی

وی همچنین با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی در مراتع استان اظهار داشت: عشایر توانسته‌اند با بهره‌برداری از گیاهان دارویی، سهم مؤثری در چرخه مصرف و تولید محصولات طبیعی در استان داشته باشند.

ناجی در ادامه از چالش‌ها و نیازهای اساسی جامعه عشایری گفت: به‌دلیل زندگی در مناطق صعب‌العبور، عشایر نیاز مبرمی به ایجاد و نگهداری ایل‌راه‌ها دارند. اگرچه بیشتر مناطق استان دارای مسیرهای عشایری هستند، اما لازم است هر ساله بازسازی و نگهداری شوند.

وی با بیان اینکه جامعه عشایر با حفظ هویت و سبک زندگی بومی، از محرومیتهای مزمن در رنج هستند، گفت: عشایر در تامین امنیت غذایی و خودکفایی اقتصادی کشور نقش بسیار موثری دارند اما نیازمند حمایتهای مستمر و دایمی از سوی نهادهای دولتی هستند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی بااشاره به ایجاد بیش از هزار کیلومتر راه دسترسی برای عشایر استان، گفت: این ایل‌راهها همه ساله باید مورد بهسازی قرار گیرد.

توسعه گردشگردی عشایری در آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه تأمین آب شرب، انرژی خورشیدی برای برق، و حمام‌های سیار از مهم‌ترین نیازهای امروز عشایر است که باید در دستور کار جدی قرار گیرد، چهار طرح اصلی در دستور کار سازمان امور عشایر قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه گردشگری عشایری است. این طرح در کنار توسعه دامپروری، صنایع‌دستی، کارگاه‌های کوچک تولیدی و کشت گیاهان دارویی، با هدف تقویت بنیان‌های اقتصادی و کاهش محرومیت در جامعه عشایری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برخی پیشنهادها درباره انحلال سازمان امور عشایر به بهانه کوچک سازی بدنه دولت، تأکید کرد: ما با انحلال سازمان امور عشایر مخالف هستیم، چرا که این اقدام می‌تواند موجب تعطیلی تولید و تضعیف امنیت غذایی، صنایع‌دستی، کشت گیاهان دارویی و حتی امنیت مرزها شود.

ناجی افزود: هر چادر عشایری در واقع نه‌تنها سنگر تولید، بلکه سنگر دفاع از مرزهای کشور است، به‌ویژه در استانی مانند آذربایجان‌غربی که با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد. حضور عشایر در نوار مرزی، نقش مهمی در تثبیت جمعیت، حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در اختیار قرار دادن پنل‌های خورشیدی، احداث حمام‌های عشایری و بهسازی ایل‌راه‌ها بخشی از اقدامات رفاهی انجام‌شده برای عشایر بوده است.

ناجی ادامه داد: در یکسال گذشته ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی به صورت رایگان در اختیار عشایر قرار گرفته و ۳۵۰۰ آبشخور دامی گالوانیزه نیز با هدف بهبود وضعیت تأمین آب دام‌ها و کاهش هدررفت منابع آبی در مناطق عشایرنشین تامین و نصب شده است .

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی تاکید کرد : در طی یکسال اخیر حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن نهاده دامی بین دامداران عشایری توزیع شده است و نهاده مازاد بر نیاز دام ها نیز توسط شرکت های تعاونی عشایری تأمین و در اختیار آنان قرار گرفته است.