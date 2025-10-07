پوشش ۵۰ درصدی جامعه هدف بیمه روستاییان و عشایر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حافظ صالحی پیش از امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون موفق شده‌ایم حدود ۵۰ درصد از جامعه هدف ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ نفری استان چهارمحال و بختیاری را تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دهیم.

وی افزود: دولت به عنوان کارفرما، ۷۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند و سهم بیمه‌شدگان سالیانه از یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان آغاز شده و تا سقف پنج میلیون و ۲۶۵ هزار تومان ادامه دارد. هر فرد بسته به توان مالی خود می‌تواند سطح پرداختی را انتخاب کند.

صالحی با اشاره به گستردگی جامعه هدف صندوق گفت: علاوه بر کشاورزان ساکن روستا، کشاورزان غیرساکن، عشایر ساکن در شهرهای بزرگ، فعالان صنایع دستی، مشاغل خانگی، بسیجیان، معلمان قرآن، زنبورداران و رانندگان نیز می‌توانند تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان ادامه داد: یکی از مزایای مهم این صندوق، امکان بازنشستگی با ۱۵ سال پرداخت حق بیمه برای افراد بالای ۵۰ سال است. همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی ناشی و غیرناشی از کار، فوت و مستمری بازماندگان نیز ارائه می‌شود.

وی با اشاره به آمار مستمری‌بگیران گفت: از مجموع ۷۴ هزار و ۲۲۴ بیمه‌شده فعال، تعداد ۴۳۴۳ نفر مستمری‌بگیر هستند که از خدمات صندوق بهره‌مند می‌شوند. همچنین امکان انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های دولتی فراهم شده است.

صالحی با بیان اینکه در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۵۶۵ نفر به جمع بیمه‌شدگان جدید اضافه شده‌اند، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۶۵ میز خدمت در مناطق روستایی و عشایری برگزار شده و برای نیمه دوم سال نیز ۹۰ میز خدمت دیگر برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در شهرستان لردگان روزانه ۳۰ تا ۴۰ نفر برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند و استقبال خوبی از خدمات صندوق صورت گرفته است. همچنین ۳۷ بیلبورد تبلیغاتی در سطح استان نصب شده و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی به بیش از ۱۵ هزار نفر از مشاغل خانگی انجام شده است.

صالحی با اشاره به همکاری مطلوب با استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: تعامل با نهادهای محلی نقش مهمی در جلب اعتماد مردم و گسترش پوشش بیمه‌ای داشته است. با پیگیری‌های انجام‌شده، معاونت سیاسی استانداری نیز طی نامه‌ای فرمانداری‌ها را به همکاری با صندوق ملزم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت اطلاع‌رسانی و تبلیغات افزود: بسیاری از اقشار جامعه هنوز با خدمات بیمه اجتماعی آشنا نیستند. تلاش داریم با همکاری صدا و سیما و سایر نهادها، در یک سال آینده هیچ روستایی بدون پوشش بیمه‌ای باقی نماند.