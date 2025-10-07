ضرورت احیای فوری پروژه راکد گاوداری ۶ هزار رأسی آرادان

یاسر عربی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دیدار اخیر خود با احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در راستای احیای گاوداری شش هزار رأسی در آرادان، افزود: مسئولیت امروز ما صرفاً حضور در جایگاه نیست، بلکه امانتی است که باید با صداقت و دلسوزی برای مردم از آن صیانت کنیم.
وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی مردم جدی است، افزود: وزارت رفاه باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی و برنامههای هدفمند، فشار اقتصادی را از دوش اقشار آسیبپذیر بردارد و در میدان عمل، همراه واقعی مردم باشد.
نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: شهرستان گرمسار بهعنوان قطب صنعتی استان سمنان، بیشترین بیمهشدگان تأمین اجتماعی را در خود جای داده و نیازمند نگاه ویژه در حوزه حمایت از کارگران و اقشار کمدرآمد است.
عربی با اشاره به زمین واگذارشده از سوی شستا در آرادان برای احداث گاوداری 6 هزار رأسی گفت: این طرح میتوانست یکی از پیشرانهای تولید و اشتغال در منطقه باشد اما سالهاست بلاتکلیف مانده است. اجازه نمیدهیم سرمایه ملی و فرصت اشتغال جوانان منطقه در سکوت اداری از بین برود.
وی با تأکید بر نگاه توسعهمحور خود افزود: شهرستانهای گرمسار و آرادان باید از ظرفیتهای واقعی خود در بخش تولید، انرژی و خدمات درمانی بهرهمند شوند. ارتقا و تجهیز درمانگاه تأمین اجتماعی، احداث بیمارستان تأمین اجتماعی و توسعه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق از اولویتهای جدی ما است.
عربی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند پروژههای مهم اقتصادی و اجتماعی از وعده خارج و وارد فاز اجرایی شوند. نگاه ما به آینده روشن است و باور داریم با پیگیری مستمر و کار جهادی میتوان مسیر توسعه را از گفتار به عمل تبدیل کرد.
