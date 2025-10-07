  1. جامعه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

کاهش ۱۷ درصدی تماس‌ها با مرکز صندوق بازنشستگی در شهریورماه امسال

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری از کاهش ۱۷ درصدی تماس‌های ورودی به مرکز ارتباط با ذی‌نفعان این صندوق در شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قزوینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در شهریورماه امسال در مجموع ۳۲ هزار و ۲۸ تماس با مرکز ارتباط با ذی‌نفعان (شماره ۲۵۰۰) برقرار شد که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۸۷۷ تماس پاسخ داده شده است. این رقم نسبت به تیرماه سال جاری، نشان‌دهنده کاهش ۱۷ درصدی تماس‌های ورودی است.

قزوینی افزود: راه‌اندازی چت‌بات اختصاصی بازنشستگان و موظفین در مردادماه امسال و رفع نسبی برخی مشکلات در حوزه‌هایی مانند متناسب‌سازی و درمان، نقش مؤثری در کاهش تماس‌ها داشته است. این چت‌بات که بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده، به‌صورت ۲۴ ساعته در اپلیکیشن صبا فعال است و به پرسش‌های پرتکرار کاربران پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون نصب فعال از اپلیکیشن صبا انجام شده و خدمات متنوعی از جمله دریافت فیش و حکم بازنشستگی، خدمات مالی و رفاهی، پرداخت قبوض، شبکه آموزشی، پادکست‌های رادیو صبا و اطلاع‌رسانی طرح‌های خرید اقساطی از طریق آن ارائه می‌شود. هدف ما این است که در آینده تمامی خدمات صندوق از طریق صبااپ قابل دسترس باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی صندوق در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش رضایت‌مندی بازنشستگان از خدمات مرکز تماس اشاره کرد و گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۸۱ درصد تماس‌گیرندگان عملکرد کارشناسان مرکز را عالی ارزیابی کرده‌اند که بیانگر بهبود کیفیت پاسخگویی و افزایش مهارت کارشناسان است.

قزوینی درباره موضوعات پرتکرار تماس‌ها نیز اظهار داشت: در شهریورماه، بیشترین تماس‌ها مربوط به بیمه تکمیلی با ۳۲.۲ درصد، حقوق با ۲۹ درصد، وام با ۱۸.۷ درصد و خدمات رفاهی با ۶.۲ درصد بوده است. در این میان تماس‌های مرتبط با حقوق و خدمات رفاهی افزایش و تماس‌های مربوط به وام کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در کنار تماس‌های تلفنی، بیش از ۷۴۰۰ درخواست از طریق پیام صوتی، اپلیکیشن و وب‌سایت صندوق ثبت و رسیدگی شده است که نشان‌دهنده استقبال بازنشستگان از خدمات دیجیتال و غیرحضوری صندوق است.

قزوینی در پایان با تأکید بر نقش تحلیلی مرکز ارتباط با ذی‌نفعان گفت: این مرکز فقط محل پاسخگویی نیست، بلکه محلی برای دریافت بازخورد، پایش نیازها و انتقال داده‌های تحلیلی به مدیران صندوق است. سیاست ما بر احترام به بازنشستگان و شنیدن دقیق صدای آن‌ها در تمامی مراحل خدمت‌رسانی است.

