به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قزوینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و تحول سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در شهریورماه امسال در مجموع ۳۲ هزار و ۲۸ تماس با مرکز ارتباط با ذینفعان (شماره ۲۵۰۰) برقرار شد که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۸۷۷ تماس پاسخ داده شده است. این رقم نسبت به تیرماه سال جاری، نشاندهنده کاهش ۱۷ درصدی تماسهای ورودی است.
قزوینی افزود: راهاندازی چتبات اختصاصی بازنشستگان و موظفین در مردادماه امسال و رفع نسبی برخی مشکلات در حوزههایی مانند متناسبسازی و درمان، نقش مؤثری در کاهش تماسها داشته است. این چتبات که بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده، بهصورت ۲۴ ساعته در اپلیکیشن صبا فعال است و به پرسشهای پرتکرار کاربران پاسخ میدهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون نصب فعال از اپلیکیشن صبا انجام شده و خدمات متنوعی از جمله دریافت فیش و حکم بازنشستگی، خدمات مالی و رفاهی، پرداخت قبوض، شبکه آموزشی، پادکستهای رادیو صبا و اطلاعرسانی طرحهای خرید اقساطی از طریق آن ارائه میشود. هدف ما این است که در آینده تمامی خدمات صندوق از طریق صبااپ قابل دسترس باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تحول سازمانی صندوق در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش رضایتمندی بازنشستگان از خدمات مرکز تماس اشاره کرد و گفت: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، ۸۱ درصد تماسگیرندگان عملکرد کارشناسان مرکز را عالی ارزیابی کردهاند که بیانگر بهبود کیفیت پاسخگویی و افزایش مهارت کارشناسان است.
قزوینی درباره موضوعات پرتکرار تماسها نیز اظهار داشت: در شهریورماه، بیشترین تماسها مربوط به بیمه تکمیلی با ۳۲.۲ درصد، حقوق با ۲۹ درصد، وام با ۱۸.۷ درصد و خدمات رفاهی با ۶.۲ درصد بوده است. در این میان تماسهای مرتبط با حقوق و خدمات رفاهی افزایش و تماسهای مربوط به وام کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در کنار تماسهای تلفنی، بیش از ۷۴۰۰ درخواست از طریق پیام صوتی، اپلیکیشن و وبسایت صندوق ثبت و رسیدگی شده است که نشاندهنده استقبال بازنشستگان از خدمات دیجیتال و غیرحضوری صندوق است.
قزوینی در پایان با تأکید بر نقش تحلیلی مرکز ارتباط با ذینفعان گفت: این مرکز فقط محل پاسخگویی نیست، بلکه محلی برای دریافت بازخورد، پایش نیازها و انتقال دادههای تحلیلی به مدیران صندوق است. سیاست ما بر احترام به بازنشستگان و شنیدن دقیق صدای آنها در تمامی مراحل خدمترسانی است.
