امنیت امروز مرزها مرهون جانفشانی های مرزبانان است

به گزارش خبرگزارری مهر، سردار حسن اسدالهی معاون هماهنگ کننده مرزبانی فراجا، در جمع مرزداران غیور پایگاه دریابانی چابهار مسئولیت دریابانان این منطقه از کشور را حساس و بسیار پر اهمیت خواند و اظهار داشت: تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت گونه شما مرزبانان در حراست از مرزهای جنوب شرقی کشور، نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرائم و ارتقاء امنیت کشور دارد که قطعاً این تلاش‌ها و مجاهدت شما در نزد خداوند دارای ارزش بالایی است.

وی با بیان اینکه نگهبانی از مرزهای کشور امری مقدس است، افزود: امروز شما مرزبانان مقتدر با حراست از کیان مرزهای مقدس ایران اسلامی نقش ارزنده ای در برقراری امنیت کشور دارید.

اسدالهی در ادامه تصریح کرد: امنیت امروز مرزهای ایران اسلامی مرهون تلاش و جانفشانی های مرزبانان غیور ایران اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده مرزبانی فراجا ضمن دیدار صمیمی و چهره به چهره با مرزبانان دریابانی چابهار، میزان آمادگی عملیاتی، توان رزمی و عملیاتی مرزداران را مورد ارزیابی قرار دادند.