به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار در دیدار حجت الاسلام حسین فخر روحانی مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با تاکید بر این که سیاست حمایت از استعدادهای برتر باید نامحسوس، به شیوه علمای سلف و در حمایت و کشف استعدادها از ظرفیت اساتید استفاده و از طریق اساتید حمایت ها صورت بگیرد، اظهار کرد: برخی عناوین نباید به نحوی باشد که باعث تکبر و فخر فروشی عده ای و باعث تحقیر دیگر اقشار حوزوی باشد. بسیاری دارای شاخص های نخبگانی هستند اما به جهاتی خودشان را معرفی نمی کنند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با تاکید براین که حضور نخبگان در فضای عمومی حوزه و عدم جداسازی آنها باعث رشد و بالندگی حوزه و هم خود نخبگان خواهد شد، بیان داشت: اصل حمایت از نخبگان لازم و ضروری است اما باید به نحوی باشد که دیگر اقشار طلاب احساس ضعف نکنند.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه افزود: از طلابی که جزو نخبگان نیستند اما دارای جدیت و پشتکار در تحصیل و متخلق و مهذب هستند هم باید حمایت ها صورت بگیرد و اینها نباید فراموش شوند.

آیت الله شب زنده دار به بیان تجربه از دوران طلبگی خود پرداخت و گفت: در تجربه ۶۰ سال طلبگی که داشته ام، طلابی را دیده ام که استعداد آنها کمتر از متوسط بوده اما با تلاش و ممارست از فضلای خوب و قابل استفاده حوزه شدند و هم برخی افراد دارای نبوغ را مشاهده کرده ام که به جایی نرسیدند.