به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی شامگاه سه شنبه در گردهمایی طلاب و اساتید مراکز و مدارس علمیه آیتالله اعتمادی اظهار کرد: شما با انتخاب این راه مقدس، به جهت اهمیت ذاتی علم، مسیر صحیحی را برگزیدهاید و یقیناً خلوص نیت شما و تلاش برای رضای خداوند و گسترش دین اسلام، شما را به این مراکز سوق داده است.
وی در ادامه سخنان خود، اهمیت نیروی انسانی را بهعنوان مهمترین محور توسعه جامعه مورد تأکید قرار داد و ابراز کرد:این نیروی حیاتی در مراکز دانشگاهی و حوزوی تولید و پرورش مییابد. انتظار ما از مجموعه علمیه این است که با درک نیاز عمومی جامعه، با دو رویکرد اصلی جهادی صرفاً کار برای رضای خدا و دیگری تلاش مستمر پیش برود.
فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: از طلاب می خواهیم تا علاوه بر فراگیری دقیق دروس، اهتمامی ویژه به نشر علمی داشته باشند و همزمان، نسبت به رفع مسائل و مشکلات جامعه و مقابله با آسیبها پای کار باشند.
وی یکی از موضوعات محوری مورد تأکید مقام معظم رهبری را مسئله جمعیت عنوان کرد و گفت:فعالیت شما در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده که از ضروریات جامعه ماست، میتواند بسیار مؤثر باشد.
راعی همچنین به آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق اشاره کرد و تأکید کرد: اگر روشنگری کافی صورت گیرد و همه ما مقید به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر جامعه باشیم که برگرفته از قرآن و مکتب اهل بیت (ع) است، بسیاری از مشکلات و نارساییها کاهش خواهد یافت. دور شدن افراد جامعه از قرآن و عترت، عامل اصلی بسیاری از آسیبهاست و حوزههای علمیه، مهمترین دستگاه برای مقابله با این آسیبها از طریق تبیین مفاهیم قرآنی و آموزههای دینی هستند.
در پایان، فرماندار کاشان ضمن آرزوی موفقیت برای طلاب، از زحمات آیتالله اعتمادی و اساتید تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که طلاب، ادامهدهنده راه ترویج مکتب اسلام و ارزشهای اخلاقی و فضایل انسانی باشند که وجه اشتراک تمام ادیان است.
