شیرین مافی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بهرهبرداری از مخزن ذخیره آب جدید به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در روستای انجیلاق از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک، یکی از دغدغههای اصلی اهالی این روستا در زمینه تأمین آب پایدار در ساعات اوج مصرف برطرف شد.
بخشدار مرکزی شهرستان آبیک عنوان کرد: این پروژه با هدف تأمین آب مطمئنتر و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب در روستای انجیلاق اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه توزیع آب ایفا میکند.
وی افزود: حجم مخزن جدید با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب، نسبت به مخزن قبلی روستا، افزایشی هفتبرابری داشته که برای منطقهای با حدود ۴۰۰ خانوار، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات کمبود آب به شمار میرود.
مافی با اشاره به اعتبار تخصیصیافته برای این پروژه گفت: عملیات اجرایی این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال آغاز و بهطور کامل به پایان رسیده است. با بهرهبرداری از این زیرساخت جدید، مشکل نوسانات ذخیره آب در ساعات پیک مصرف مرتفع شده و دسترسی اهالی به منابع آبی پایدار و مطمئنتر فراهم آمده است.
بخشدار مرکزی آبیک در پایان خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژههایی در مناطق روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه زیرساختهای حیاتی دارد و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد رفع کامل مشکلات آبرسانی در سایر نقاط شهرستان نیز باشیم
