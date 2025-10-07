به گزارش خبرگزاری مهر، کیم‌جون‌ پیو در دیدار با استاندار مرکزی گفت: تنوع تولیدات در استان مرکزی از سایر نقاط دیگر ایران بیشتر است.

وی بیان کرد: هدف از سفر من به استان مرکزی، بازدید از نمایشگاه بین‌المللی سنگ و بررسی ظرفیت‌های همکاری میان کره و این استان است.

سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ۲ کشور و ابراز علاقه به فرهنگ و هنر ایرانی، گفت: ایرانی‌ها نیروی انسانی توانمندی دارند و فرهنگ و تاریخ ۲ ملت بسیار به یکدیگر نزدیک است.

کیم‌جون‌پیو گفت: این شباهت‌ها می‌تواند پایه‌گذار همکاری‌های گسترده‌تری میان ایران و کره باشد هرچند تحریم‌ها موانعی را در مسیر همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده اما تبادل نیروی انسانی، آموزش، انتقال دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنعت از حوزه‌های قابل توسعه برای همکاری میان ۲ کشور است.

سفیر کره جنوبی همچنین از برنامه خود برای سفرهای بعدی به استان مرکزی همراه با فعالان تجاری و اقتصادی کره خبر داد و گفت: در سفرهای آینده، تلاش خواهیم کرد زمینه‌های همکاری در حوزه‌های بازسازی و توسعه شهری و صنعت را به‌صورت دقیق‌تر شناسایی و عملیاتی کنیم.