به گزارش خبرگزاری مهر، کیمجون پیو در دیدار با استاندار مرکزی گفت: تنوع تولیدات در استان مرکزی از سایر نقاط دیگر ایران بیشتر است.
وی بیان کرد: هدف از سفر من به استان مرکزی، بازدید از نمایشگاه بینالمللی سنگ و بررسی ظرفیتهای همکاری میان کره و این استان است.
سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ۲ کشور و ابراز علاقه به فرهنگ و هنر ایرانی، گفت: ایرانیها نیروی انسانی توانمندی دارند و فرهنگ و تاریخ ۲ ملت بسیار به یکدیگر نزدیک است.
کیمجونپیو گفت: این شباهتها میتواند پایهگذار همکاریهای گستردهتری میان ایران و کره باشد هرچند تحریمها موانعی را در مسیر همکاریهای اقتصادی ایجاد کرده اما تبادل نیروی انسانی، آموزش، انتقال دانش و فناوری در حوزههای مختلف بهویژه صنعت از حوزههای قابل توسعه برای همکاری میان ۲ کشور است.
سفیر کره جنوبی همچنین از برنامه خود برای سفرهای بعدی به استان مرکزی همراه با فعالان تجاری و اقتصادی کره خبر داد و گفت: در سفرهای آینده، تلاش خواهیم کرد زمینههای همکاری در حوزههای بازسازی و توسعه شهری و صنعت را بهصورت دقیقتر شناسایی و عملیاتی کنیم.
