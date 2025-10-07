  1. استانها
استان مرکزی از قطب‌های مهم صنعت ایران است

اراک - سفیر کره جنوبی در ایران گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور، با استقرار بیش از سه‌هزار واحد تولیدی، موقعیت جذابی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیم‌جون‌ پیو در دیدار با استاندار مرکزی گفت: تنوع تولیدات در استان مرکزی از سایر نقاط دیگر ایران بیشتر است.

وی بیان کرد: هدف از سفر من به استان مرکزی، بازدید از نمایشگاه بین‌المللی سنگ و بررسی ظرفیت‌های همکاری میان کره و این استان است.

سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ۲ کشور و ابراز علاقه به فرهنگ و هنر ایرانی، گفت: ایرانی‌ها نیروی انسانی توانمندی دارند و فرهنگ و تاریخ ۲ ملت بسیار به یکدیگر نزدیک است.

کیم‌جون‌پیو گفت: این شباهت‌ها می‌تواند پایه‌گذار همکاری‌های گسترده‌تری میان ایران و کره باشد هرچند تحریم‌ها موانعی را در مسیر همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده اما تبادل نیروی انسانی، آموزش، انتقال دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنعت از حوزه‌های قابل توسعه برای همکاری میان ۲ کشور است.

سفیر کره جنوبی همچنین از برنامه خود برای سفرهای بعدی به استان مرکزی همراه با فعالان تجاری و اقتصادی کره خبر داد و گفت: در سفرهای آینده، تلاش خواهیم کرد زمینه‌های همکاری در حوزه‌های بازسازی و توسعه شهری و صنعت را به‌صورت دقیق‌تر شناسایی و عملیاتی کنیم.

