افزایش دمای قم تا چهارشنبه و کاهش نسبی در روزهای پایانی هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی و مدلهای پیشبینی کوتاهمدت، آسمان استان قم طی روزهای سهشنبه تا پنجشنبه صاف و پایدار خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم انتظار میرود و در برخی مقاطع روز، وقوع پدیده غبارآلودگی موقت نیز محتمل است.
بر همین اساس، امروز تغییر محسوس در دمای هوا پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً یکنواختی بر سطح استان حاکم خواهد بود.
تا روز چهارشنبه، روند افزایش دمای روزانه آغاز میشود و بیشینه دما نسبت به روزهای گذشته با افزایش همراه خواهد بود.
پیشبینیها نشان میدهد که در نیمه دوم هفته، بهویژه از روز پنجشنبه به بعد، دمای هوا بار دیگر کاهش نسبی پیدا میکند و شرایط دمایی متعادلتری در سطح استان حاکم خواهد شد.
حداکثر دمای امروز استان ۳۴ درجه سانتیگراد و حداقل دما ۱۵ درجه خواهد بود.
نظر شما