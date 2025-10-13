هشدار سطح زرد هواشناسی برای قم

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌ها و داده‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از ظهر تا اواخر وقت روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان آغاز شده و در برخی مناطق با خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی همراه خواهد بود.

این پدیده که تمامی مناطق استان را در بر می‌گیرد، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در تردد وسایل نقلیه، اختلال در فعالیت‌های عمرانی، افزایش شاخص آلودگی هوا و احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع شود.

بر اساس این هشدار، خسارت به سازه‌های موقت، گلخانه‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این سامانه جوی عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان قم توصیه کرده است که گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در ساعات وقوع پدیده، از حضور و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

همچنین تأکید شده است که شهروندان از توقف یا پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه‌کاره و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی پرهیز کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

در این هشدار آمده است فعالان بخش کشاورزی، دامداری و گلخانه‌داران نیز تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات و سازه‌های خود در برابر وزش باد و گردوخاک بیندیشند.

بر اساس تقسیم‌بندی سازمان هواشناسی کشور، هشدار سطح زرد به معنای احتمال وقوع پدیده‌های جوی است که می‌تواند موجب خسارت یا اختلال موقت در فعالیت‌های روزمره شود، از این‌رو شهروندان و دستگاه‌های اجرایی استان قم لازم است ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از هرگونه فعالیت غیرضروری در فضای باز در زمان اعلام‌شده خودداری کنند.

امروز دوشنبه نیز آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

همچنین طبق تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز وضعیت جوی استان آرام و آسمان صاف خواهد بود.

با این حال، در ساعات بعدازظهر و شب احتمال وزش باد و شکل‌گیری غبار محلی وجود دارد.

بیشینه دمای قم امروز دوشنبه ۳۳ درجه سانتیگراد و کمینه آن ۱۶ درجه سانتیگراد است.