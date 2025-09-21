هشدار سطح زرد هواشناسی در قم؛ پیش بینی وزش باد شدید و گردوخاک

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از صبح روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تا پایان روز سهشنبه یکم مهرماه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در تمامی مناطق استان پیشبینی میشود.
بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی، اختلال در تردد وسایل نقلیه بهویژه در محورهای برونشهری و احتمال سقوط اجسام یا سازههای موقت و نیمهکاره از پیامدهای این شرایط خواهد بود. همچنین احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گردوغبار، بروز مشکلات تنفسی برای افراد حساس، و خسارت به درختان کهنسال و سازههای سبک وجود دارد.
ادارهکل هواشناسی استان قم در توصیههای خود بر پرهیز گروههای حساس همچون کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی از حضور و فعالیت در فضای باز تأکید کرده و از شهروندان خواسته است در هنگام تردد در خیابانها از توقف زیر درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و پوشش گلخانهها، رعایت نکات ایمنی در پروازهای هوایی و استفاده از ماسک در زمان حضور در فضای باز از دیگر اقدامات پیشگیرانهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هواشناسی استان قم به کشاورزان نیز توصیه کرده با توجه به احتمال خسارت به محصولات، نسبت به اتخاذ تدابیر حفاظتی در برابر وزش باد و گردوغبار اقدام کنند.
