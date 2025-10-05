  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

امینی: مشاور املاک متخلف در رشت محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: یک واحد صنفی مشاور املاک به دلیل ثبت نکردن کد رهگیری، نداشتن پروانه کسب و صادر نکردن فاکتور در تعزیرات حکومتی رشت محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده مشاور املاک متخلف به دلیل ثبت نکردن کد رهگیری نداشتن پروانه کسب و صادر نکردن فاکتوردر شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .

به گفته امینی، این گزارش را بازرسان صمت پس از بازرسی از واحد صنفی مشاور املاک تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

