امینی: مشاور املاک متخلف در رشت محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده مشاور املاک متخلف به دلیل ثبت نکردن کد رهگیری نداشتن پروانه کسب و صادر نکردن فاکتوردر شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .

به گفته امینی، این گزارش را بازرسان صمت پس از بازرسی از واحد صنفی مشاور املاک تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.