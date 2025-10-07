تمرکز دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی بر پژوهش های تقاضا محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی به مناسبت سالروز تشکیل دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال گفت: اکنون سند برنامه راهبری دانشکدگان تدوین و تصویب شده و مسائل کلان و رویکردهای اساسی و راهبردی آن مشخص است.

وی بیان کرد: تمام تلاش خود را در حوزه پژوهش، ماموریت های ملی و روابط بین الملل به کاربسته ایم تا نیازهای کشور تامین شود؛ سند راهبردی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نقشه راه ما است؛ در حوزه آموزش یکی از مشکلات اساسی کشور کثرت موسسه های آموزشی بوده که ۵۸۰ دانشکده کشاورزی داریم.

ابراهیم زاده موسوی افزود: در کشور جذب بی رویه دانشجو را داریم ضمن آنکه توسعه رشته ها متناسب با نیازهای کشور نیست و کیفیت آموزش نیز پایین است. برای حل بسیاری از مسائل نظامنامه جدید تدوین شده که در حوزه پژوهش تمرکز بر تقاضا محوری باشد.

وی ادامه داد: ظرفیت های بخش خصوصی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و درصدد هستیم تا دستاوردهای پژوهشی مسائل کلان را حل کند و نیازهای کلیدی کشور را مرتفع سازد.

وی گفت: در حوزه امنیت غذایی مشکل داریم چراکه بسیاری از نیازهای کشور وارداتی است از جلمه آنتی بیوتیک ها که دراین زمینه تلاش های ویژه ای آغاز شده است.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: نهاده های دامی مساله مهم کشور است که دراین زمینه نیز متاسفانه وابستگی داریم و به دلیل این وابستگی حجم تولیدات کشاورزی یک و نیم تن تولید به ازای هر ایرانی است درحالی که میانگین دنیا یک تن است.

وی اضافه کرد: امروز عمده واردات برای خوراک دام است و درسالهای اخیر به دلیل خشکسالی واردات گندم داشته ایم؛ در زمینه تولید نهاد های دامی و بذور هیبریدی ، صیفی و سبزی به واردات متکی هستیم.

وی یاد آورشد : خوشبختانه رقم های خوبی از گوجه فرنگی و خیار برای مزرعه ثبت و تجاری شده است.

رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان کرد: یک رقم جدید عدس مقاوم به بیماری، سرما و خشکی ثبت کردیم و همین امسال معرفی و تجاری شده است برای ثبت همین کارهای تحقیقاتی نیز خش خصوصی همراهی لازم را دارد .

ابراهیم زاده موسوی اضافه کرد: دهکده نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی راه اندازی شده و منابع اصلی تامین مالی دانشگدگان کشاورزی و منابع طبیعی این مسیر است چراکه امکانات و تجهیزات فرسوده شده است .

ابراهیم زاده موسوی گفت: امروز باید در شناسایی گونه های مقاوم به شوری ، خشکی و سازگار با کم آبی تلاش وافری داشت و به راه حل پایدار رسید .

وی تاکید کرد: امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار ولی در نهاده های دامی وابسته هستیم اما در فرآوری غایی قدرت داریم اما ایده ال نیستیم .

ابراهیم زاده موسوی اضافه کرد: در بحث صادرات و ارزآوری و اینکه کشاورزی جایگزین نفت شود باید توسعه بیشتر دانش را داشته باشیم.