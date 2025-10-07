به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی به روستاهای میمند و کشترودخانه حاجی باد در شمال هرمزگان اظهار کرد: بهمنظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون ساکنان این روستاها و تامین آب آشامیدنی پایدار، عملیات حفر یک حلقه چاه جدید از چند ماه پیش آغاز شده و پس از تامین برق و تجهیز کامل، این چاه به شبکه آبرسانی متصل و وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی بیان کرد: با راهاندازی این چاه جدید، جمعیتی افزونبر یکهزار و ۵۰۰ نفر در هشت روستای واقع در مجتمعهای میمند و کشرودخانه از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند شدند که تاثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت آنان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب هرمزگان با اشاره به اعتبار هزینه شده برای این طرح آبرسانی، گفت: برای حفر، تجهیز و تامین برق این چاه بیش از ۴۵ میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام گرفته که نشاندهنده عزم جدی شرکت در بهبود زیرساختهای آبرسانی منطقه است.
حمزهپور تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه و افزایش تقاضا، تلاش برای توسعه منابع آب آشامیدنی و پایداری آن در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد و پروژههای مشابه در دیگر نقاط شهرستان حاجیآباد نیز در دست اجرا است.
نظر شما