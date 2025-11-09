به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مستند «وکیل» به کارگردانی سیامک مختاری و تهیه‌کنندگی سجاد اسلامیان، عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان مصادف با سالگرد شهادت شهید احمد قصیر در حسینیه هنر برگزار می‌شود.

این مستند به روایت تاریخ، مقاومت و تحولات اجتماعی شیعیان لبنان و نقش برجسته‌ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعیسی طباطبایی، نماینده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در لبنان، در این مسیر می‌پردازد.

به گفته‌ مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام طباطبایی بیش از سه دهه از عمر خود را مخلصانه و مدبرانه در خدمت به مقاومت اسلامی گذرانده و تاریخ شاهد خدمات فرهنگی و اجتماعی او در فلسطین و لبنان است. همچنین سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، او را مجاهدی می‌داند که باید با احترامی کامل و تجلیلی بلندمرتبه در برابرش ایستاد.

در این مراسم، چهره‌هایی همچون آیت‌الله محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) و مدیرعامل بنیاد بین‌المللی عاشورا، محمدمهدی شریعتمدار رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، سیامک مختاری کارگردان اثر و سجاد اسلامیان تهیه‌کننده مستند حضور خواهند داشت.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر برگزار می‌شود.