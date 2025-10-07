یوسف خانی: کتاب «سیر تحول معرق در ایران» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یوسفخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : این کتاب به بررسی تاریخچه رشته معرق چوب و تاریخچه آموزش این رشته صنایعدستی در ایران میپردازد و با کاربرد آموزشی و پژوهشی در دسترس عموم علاقمندان قرار دارد.
وی افزود: تحصیلات خود را از مقطع دیپلم تا کارشناسی ارشد در رشته صنایعدستی گذراندهام و کتاب «سیر تحول معرق در ایران» مرتبط با پایان نامه مقطع ارشد و با توجه به کمبود منابع در این خصوص برای بهرهبرداری عموم علاقمندان، هنرآموزان و دانشجویان تهیه شده است.
این صنعتگر رشته معرق چوب تاکید کرد: این کتاب علاوه بر توجه به تاریخچه معرق چوب، جنبه آموزشی هم دارد و ابزار و نحوه کار در هنر معرق نیز در این کتاب بررسی شده و در کنار آن به معرفی استاد شفیع بدلی یکی از هنرمندان شاخص استان اردبیل که در رشته مشبک دوره صفویه فعالیت میکند نیز پرداخته شده است.
یوسفخانی با اشاره به سوابق خود، ادامه داد: حدود ۲۰ سال است که در حوزه صنایعدستی و رشته معرق چوب فعالیت میکنم و در این زمینه علاوه بر تالیف کتاب حاضر، به عنوان مدرس دانشگاههای استان و کارگاههای آموزشی در رشته صنایعدستی نیز فعالیت داشته و در زمینه اجرای معرق ظریف موفق به ثبت اختراع شدهام.
وی تصریح کرد: رشته معرق چوب یکی از رشتههای دارای پتانسیل در حوزه صنایعدستی است که ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد و طی سالهای فعالیت خود صدها هنرجو داشتهام که بسیاری از آنها در رشته معرق چوب موفق بوده و در حال حاضر در این رشته شاغل هستند.
