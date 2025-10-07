یوسف خانی: کتاب «سیر تحول معرق در ایران» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یوسف‌خانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : این کتاب به بررسی تاریخچه رشته معرق چوب و تاریخچه آموزش این رشته صنایع‌دستی در ایران می‌پردازد و با کاربرد آموزشی و پژوهشی در دسترس عموم علاقمندان قرار دارد.

وی افزود: تحصیلات خود را از مقطع دیپلم تا کارشناسی ارشد در رشته صنایع‌دستی گذرانده‌ام و کتاب «سیر تحول معرق در ایران» مرتبط با پایان نامه مقطع ارشد و با توجه به کمبود منابع در این خصوص برای بهره‌برداری عموم علاقمندان، هنرآموزان و دانشجویان تهیه شده است.

این صنعتگر رشته معرق چوب تاکید کرد: این کتاب علاوه بر توجه به تاریخچه معرق چوب، جنبه آموزشی هم دارد و ابزار و نحوه کار در هنر معرق نیز در این کتاب بررسی شده و در کنار آن به معرفی استاد شفیع بدلی یکی از هنرمندان شاخص استان اردبیل که در رشته مشبک دوره صفویه فعالیت می‌کند نیز پرداخته شده است.

یوسف‌‎خانی با اشاره به سوابق خود، ادامه داد: حدود ۲۰ سال است که در حوزه صنایع‌دستی و رشته معرق چوب فعالیت می‌کنم و در این زمینه علاوه بر تالیف کتاب حاضر، به عنوان مدرس دانشگاه‌های استان و کارگاه‌های آموزشی در رشته صنایع‌دستی نیز فعالیت داشته و در زمینه اجرای معرق ظریف موفق به ثبت اختراع شده‌ام.

وی تصریح کرد: رشته معرق چوب یکی از رشته‌های دارای پتانسیل در حوزه صنایع‌دستی است که ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد و طی سال‌های فعالیت خود صدها هنرجو داشته‌ام که بسیاری از آنها در رشته معرق چوب موفق بوده و در حال حاضر در این رشته شاغل هستند.