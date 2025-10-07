لازم است نهضت خواندن ترجمه قرآن در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم امروز ۱۵ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حمید مجیدی‌مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، حجت‌الاسلام عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف استان قم و جمعی از مسئولان قرآنی کشور در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی ضمن تأکید بر ثبت و بررسی پیشنهادات مطرح‌شده در دبیرخانه جشنواره گفت: همه پیشنهادات را مکتوب کنید تا در دبیرخانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سازمان اوقاف در سال گذشته نزدیک به شش هزار میلیارد تومان اجرای نیت داشته و ظرفیت بقاع متبرکه بسیار گسترده است؛ به‌گونه‌ای که هشت هزار بقعه در سراسر کشور وجود دارد و بسیاری از آنها میزبان برنامه‌های علمی و قرآنی بوده و هستند.

او با بیان اینکه مسابقات معارفی قرآن کریم، نوک پیکان عملیات اجتماعی و فرهنگی است، افزود: شرکت‌کنندگان از اقشار مختلف جامعه مانند کارمندان، پزشکان، برنامه‌نویسان و جامعه‌شناسان هستند. در برگزاری این مسابقات باید روش اداره مسابقات تفسیری و روایی مورد توجه قرار گیرد و مسابقات به‌صورت بین‌المللی ادامه یابد. همچنین مباحث مربوط به مفاهیم سبک زندگی قرآنی باید در دستور کار باشد تا معارف قرآن در مسئولان و مردم نهادینه شود. باید آیات قرآن را در خودمان زنده کنیم.

گسترش بین‌المللی مسابقات

در ادامه، حمید مجیدی‌مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، با اشاره به روند توسعه مسابقات گفت: مسابقات معارفی، چهارمین دوره است که به‌صورت مجزا برگزار می‌شود. با پیشنهاد مدیرکل اوقاف قم، بخش بین‌الملل به این مسابقات افزوده شد و ابتدا رشته تفسیر با همکاری جامعه‌المصطفی از ۱۵ کشور آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود امسال بخش نهج‌البلاغه نیز بین‌المللی برگزار شود و از دور پنجم، کل مسابقات معارفی قرآن کریم شکل بین‌المللی به خود بگیرد.

حجت‌الاسلام سیدنورالدین صمدانی، رئیس اداره اوقاف شهرستان قم نیز گزارشی از برگزاری مسابقات در سال گذشته ارائه داد و گفت: در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مطالعه و آموزش نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، بخش معارفی به مسابقات قرآن اضافه شد. در دور سوم، بیش از ۳۰ هزار نفر در مرحله شهرستانی، ۱۴۰۹ نفر در مرحله استانی و ۲۳۵ نفر در مرحله مقدماتی کشوری شرکت کردند.

او افزود: در ایام مسابقات، بیش از ۵۰ محفل انس با قرآن در سطح شهر برگزار شد، ۴ هزار بسته فرهنگی توزیع گردید و مهد قرآنی ویژه کودکان راه‌اندازی شد که با استقبال خوبی مواجه شد. همچنین بیش از ۱۴۰ خبر از این رویداد منتشر شد و ۲۷۷۵ دقیقه برنامه تلویزیونی در ۱۹ شبکه ملی و استانی پخش شد.

تأکید بر استمرار و رسانه‌ای شدن مسابقات

حجت‌الاسلام عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف استان قم نیز در این نشست گفت: با برگزاری مسابقات معارفی، در قم پدیده‌ای نو در توجه به معارف قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه شکل گرفت. امید است این حرکت استمرار یابد. مسابقات امسال در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشت و تأثیرات فرهنگی قابل توجهی بر جای گذاشت.

حجت‌الاسلام حاج ابوالقاسم، مشاور مدیر حوزه‌های علمیه، نیز ضمن تأکید بر جنبه‌های کاربردی مسابقات گفت: این مسابقات تخصصی و متن‌محور است، اما باید به فاصله میان تبیین آیات و زندگی اجتماعی توجه شود. پیشنهاد می‌کنم رشته‌ای برای کاربرد آیات و روایات در عمل اضافه شود، مثلاً مسابقه خطابه‌ای که شرکت‌کنندگان درباره موضوعاتی مانند احسان به والدین، سخنرانی کوتاه پنج‌دقیقه‌ای ارائه دهند.

محمدرضا رمزی‌اوحدی، محقق حوزه دین، پیشنهاد راه‌اندازی «رادیو اوقاف» را مطرح کرد و گفت: با راه‌اندازی رسانه قرآنی می‌توانیم ارتباط مستقیم‌تری با مردم برقرار کنیم. باید با ایجاد قرابت ذهنی، مردم را به مطالعه نهج‌البلاغه جذب کنیم و بر ظرفیت دیداری و شنیداری تمرکز بیشتری داشته باشیم.

محمد خواجوی، استاد پیشکسوت قرآنی، نیز تأکید کرد: همه معارف دینی زیر چتر قرآن معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین بهتر است نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه ذیل آیات موضوعی قرآن تحلیل شوند. همچنین لازم است نهضت خواندن ترجمه قرآن در جامعه گسترش یابد تا انس عمومی با قرآن بیشتر شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام سیدمرتضی میرکتولی، رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن، با بیان اهمیت پیوند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با قرآن کریم گفت: کسی که می‌خواهد این دو کتاب را فراگیرد باید با تفسیر قرآن آشنا باشد. لازم است حوزه و دانشگاه قرآنی شوند تا معارف قرآن در جامعه جاری گردد.

در پایان، معصومه سادات طباطبایی، داور مسابقات قرآن، نیز با اشاره به حضور پررنگ بانوان و خانواده‌ها گفت: باید ارتباط مؤثری با رتبه‌های برتر مسابقات برقرار شود و از ظرفیت این افراد در برگزاری کلاس‌ها و محافل قرآنی در شهرهایشان بهره‌برداری شود.

نشست هم‌اندیشی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم با تأکید بر بین‌المللی‌سازی مسابقات، ترویج سبک زندگی قرآنی، پیوند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با قرآن، و تقویت ارتباط رسانه‌ای با جامعه به کار خود پایان داد.