ابراهیم قاسمور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تیم های مدعی قهرمانی در لیگ برتر و مشکل نبود پدیده بین بازیکنان باشگاهی برای تزریق به تیم های ملی با اشاره به نحوه نگرش امیر قلعه نویی صحبت کرد. کارشناس پیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از سطح پایین فنی لیگ برتر و نبود برنامه‌ریزی برای آینده فوتبال، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی وضعیت لیگ، انتخاب‌های قلعه‌نویی و آینده تیم ملی پرداخت.

لیگ برتر امسال از نظر فنی ضعیف‌تر شده است

قاسمپور در ابتدای صحبت‌هایش به کیفیت پایین رقابت‌های لیگ بیست‌وپنجم اشاره کرد و گفت: چند بازی از تیم‌های مدعی را دیده‌ام و می‌توانم بگویم کیفیت بازی‌ها به‌وضوح پایین است. تیم‌های بزرگ، پرهوادار و پرهزینه در حد نام خود ظاهر نشده‌اند. حتی تیم‌هایی که سابقه قهرمانی دارند، بازی‌هایی ارائه می‌دهند که تماشاگر را جذب نمی‌کند.

او افزود: اگرچه تنها شش هفته از لیگ گذشته، اما آن‌قدر روند بازی‌ها کند و بی‌هیجان است که نمی‌توان به آینده امیدوار بود. لیگ ما نه از نظر تاکتیکی رشد کرده و نه از نظر فردی بازیکنان تازه‌ای معرفی کرده است.

آمار و ارقام نمی‌توانند کیفیت پایین لیگ را پنهان کنند

کارشناس فوتبال کشور تأکید کرد: روی آمار گل زده و خورده تیم‌ها نمی‌شود حساب کرد. عددها ممکن است موقتاً وضعیت را بهتر نشان دهند، اما واقعیت زمین چیز دیگری است. سطح فنی بازی‌ها بسیار پایین است و در حد استاندارد نیست.

او ادامه داد: وقتی تیم‌های بزرگ در خلق موقعیت و تاکتیک دچار مشکل‌اند، طبیعی است که لیگ جذابیتی ندارد. هوادار دنبال شور، ایده و شگفتی است، اما هیچ‌کدام از این‌ها در فوتبال ما دیده نمی‌شود.

فوتبال ایران از ساختار و برنامه‌ریزی تهی است

قاسمپور با انتقاد از وضعیت مدیریتی و ساختاری فوتبال ایران گفت: مشکل ما فقط زمین بازی نیست. فوتبال ایران سال‌هاست که بدون نقشه حرکت می‌کند. هیچ برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد و این یعنی ما درجا می‌زنیم. استعدادها شناسایی نمی‌شوند و بازیکنان جوان فرصت رشد پیدا نمی‌کنند.

او اضافه کرد: وقتی نه آکادمی درست کار می‌کند و نه برنامه‌ریزی بلندمدت داریم، نتیجه‌اش می‌شود همین لیگ بی‌کیفیت. در چنین شرایطی، هیچ اتفاق مثبتی برای رشد یا شگفتی‌سازی رخ نخواهد داد.

این کارشناس با اشاره به ورود بازیکنان خارجی کم‌اثر به لیگ گفت: بعضی از خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند، از نظر فنی در حد لیگ ما هم نیستند. بازیکنی که قرار است به تیم کمک کند، باید کیفیت و انگیزه داشته باشد. اما متأسفانه اغلب آن‌ها نه کیفیت لازم را دارند و نه تأثیری بر روند رشد تیم می‌گذارند. این هم نتیجه ضعف در انتخاب و بی‌دقتی در نقل و انتقالات است.

لیست تیم ملی؛ انتخابی سلیقه‌ای و قابل‌پیش‌بینی

قاسمپور درباره ترکیب جدید تیم ملی نیز گفت: در فوتبال ملی همیشه انتخاب بازیکنان با سلیقه‌ی سرمربی همراه است. نباید دنبال قانع کردن همه بود. اگر قلعه‌نویی نبود و مربی دیگری هدایت تیم را بر عهده داشت، باز هم چنین بحث‌هایی پیش می‌آمد. همیشه بازیکنانی هستند که بعضی‌ها معتقدند نباید دعوت شوند.

او افزود: لیست تیم ملی ترکیبی از تجربه و سلیقه شخصی سرمربی است. شاید برخی بازیکنان در پست‌های خاص در فرم خوبی نباشند، اما سرمربی بنا به شناخت خودش تصمیم می‌گیرد.

قلعه‌نویی بماند؛ تغییر در این مقطع منطقی نیست

در بخش پایانی قاسمپور به شایعات مربوط به تغییر سرمربی تیم ملی واکنش نشان داد و گفت: قطعاً همه کارشناسان نقدهایی به عملکرد تیم ملی دارند و من هم مستثنی نیستم. اما سؤال این است: آیا رفتن قلعه‌نویی الان کمکی به تیم ملی می‌کند؟ واقع‌بین باشیم، تنها هفت ماه تا جام جهانی باقی مانده است. تغییر سرمربی در این شرایط فقط باعث بی‌ثباتی می‌شود.

او تأکید کرد: قلعه‌نویی باید بماند. در این فاصله کوتاه نمی‌شود مربی بزرگ خارجی یا داخلی پیدا کرد که ساختار تیم را تغییر دهد. الان زمان حمایت و همدلی است، نه تصمیم‌های احساسی.

قاسمپور در پایان گفت: فوتبال ایران درگیر مشکلات ریشه‌ای است. از بی‌برنامگی در لیگ گرفته تا انتخاب‌های سلیقه‌ای در تیم ملی، همه نشانه‌ی ضعف ساختار هستند. اگر می‌خواهیم در جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید از همین امروز در سطح فکری، مدیریتی و فنی تغییر کنیم.