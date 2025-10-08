برنامه قلعه نویی برای جام جهانی ۲۰۲۶ از روسیه شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران به دلیل لغو پروازها به طور موقت در فرودگاه شهر ولگوگراد با تاخیر دو ساعته مجوز فرود پیدا کرد.

امیر قلعه نویی پس از استقرار این تیم در هتل محل اقامت، جلسه ای را با دستیاران خود برگزار کرد تا برنامه ریزی لازم را برای نخستین تمرین این تیم که امشب برگزار شد، داشته باشند.

سرمربی تیم ملی ایران تصمیم دارد برای بازی با روسیه از ترکیبی استفاده کند که رفته رفته برای برگزاری بازی های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است به آن اطمینان داشته باشد.

شایان ذکر است محمد جواد حسین نژاد، محمد محبی و محمدمهدی زارع که در لیگ روسیه حضور دارند به جمع ملی پوشان اضافه شدند.