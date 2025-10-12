علیرضا مفرح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن لزوم تکمیل پروژه کنارگذر شهید کریمی طاهری اظهار کرد: بهره برداری از این پروژه باعث می‌شود که ترافیک شهری تا حد زیادی تسهیل یابد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی در محدوده مرزی مشترک کاشان و شهرستان مجاور ابراز کرد: اختلاف در تعیین حدود مرزی، موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان و تأخیر در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی شده است. جلساتی میان فرمانداران دو شهرستان برگزار شده اما حل قطعی این موضوع نیازمند ورود و حمایت جدی مسئولان استانی و ملی است و لازم است موضوع تعیین حد و حدود مرز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل تسهیل پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان در ادامه به وضعیت کنارگذر شهید کریمی طاهری پرداخت و تصریح کرد: این مسیر حیاتی که ارتباط بخش‌هایی از دو شهرستان را برقرار می‌کند و از مسیر راه‌آهن نیز عبور دارد، با وجود اقدامات انجام‌شده هنوز به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و مردم همچنان با تبعات ناتمام‌ماندن آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به وقوع چند حادثه در هفته‌های اخیر در این محدوده افزود: این اتفاقات ضرورت تکمیل سریع پروژه را دوچندان کرده است. شورای اسلامی شهر آمادگی دارد با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی، موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کند.