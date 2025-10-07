میرزاد: ۵۰ تُن مرغ منجمد برای تنظیم بازار ایلام از فردا توزیع می شود

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه استان ایلام ماهانه سه برابر نیاز داخلی خود مرغ تولید می‌کند، گفت: برای تأمین نیاز استان، تولید ماهانه حدود ۸۰۰ هزار قطعه جوجه کافی است اما در شش ماه اخیر، میانگین جوجه‌ریزی ما به بیش از ۲ میلیون قطعه در ماه رسیده است.

وی یکی از دلایل نوسانات اخیر بازار مرغ را افزایش قیمت در سطح کشور و تغییر معادلات عرضه و تقاضا دانست و افزود: گرمای هوا در مناطق مرکزی و کاهش جوجه‌ریزی، همچنین تلفات ناشی از ناترازی انرژی و شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، بر بازار اثر گذاشت. با این وجود، ایلام نسبت به بسیاری استان‌ها افزایش قیمت نداشته است.

میرزاد با اشاره به تکمیل و فعال‌سازی کشتارگاه‌های استان، تصریح کرد: پیش‌تر بخشی از مرغ مصرفی ایلام از کرمانشاه تأمین می‌شد و اختلافات مالی بین کشتارگاه‌ها و مرغداران نیز مشکلاتی ایجاد کرده بود که اکنون حل شده است. قیمت مرغ در ایلام دیروز ۱۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان و امروز ۱۳۹ هزار تومان بوده و روند کاهشی ادامه دارد.

وی از جلوگیری خروج مرغ زنده به استان‌های همجوار خبر داد و گفت: به فرمانداری‌های خروجی‌ استان ابلاغ شده تا مانع خروج مرغ شوند چرا که مرغداران به دلیل اختلاف قیمت با استان‌های همجوار، به فروش مرغ در خارج از استان تمایل داشتند. امروز سه کامیون حمل مرغ در شباب توقیف و به کشتارگاه مان منتقل شد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام از تصمیمات جدید برای تنظیم بازار سخن گفت: از فردا ۵۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۸۵ هزار تومان، ۱۰ تن گوشت گوساله و ۱۰ تن گوشت گوسفندی در بازار توزیع می‌شود تا قیمت پروتئین کاهش یابد. همچنین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای در دست امضاء است که روند عرضه و کنترل قیمت‌ها را پایدار خواهد کرد.