بررسی علل نابسامانی و افزایش بی‌ سابقه قیمت مرغ در قم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بازار مرغ که یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی بهشمار میرود که این روزها در استان قم با نوسانات غیرقابل پیشبینی مواجه است.
در هفتههای اخیر قیمت مرغ در بازار استان قم با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است، روندی که کارشناسان آن را ناشی از ترکیب چند عامل محیطی و ساختاری میدانند.
بر اساس بررسیهای میدانی خبرنگار مهر، گرمای شدید هوا در دو ماه گذشته موجب شد بخشی از مرغهای آماده برداشت زودتر از موعد مقرر به بازار عرضه شوند، امری که فاصله زمانی میان دورههای پرورش را افزایش داده و در نهایت کاهش عرضه در روزهای اخیر را رقم زده است.
در کنار این مسئله، قطعیهای مکرر برق در برخی مناطق استان قم، فعالیت واحدهای مرغداری را با اختلال مواجه کرده است و تولیدکنندگان میگویند نوسان برق، تهویه و سیستمهای سرمایشی سالنهای پرورش را تحت تأثیر قرار داده و این موضوع علاوه بر افزایش تلفات، هزینههای نگهداری و تولید را بالا برده است.
از سوی دیگر، نوسانات در تأمین نهادههای دامی از جمله ذرت و سویا نیز بر افزایش قیمت تمامشده تولید تأثیر گذاشته است.
فعالان بازار تولید مرغ معتقدند که هرگونه اختلال در روند تأمین نهادهها، بهسرعت بر قیمت نهایی گوشت مرغ اثر میگذارد و باعث میشود تعادل بازار برهم بخورد.
گزارشهای میدانی از سطح شهر نشان میدهد که در هفتههای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم از حدود ۱۰۰ هزار تومان در برخی واحدهای عرضه، به طور ناگهانی تا مرز ۱۶۰ هزار تومان نیز رسیده و در روزهای اخیر دوباره به محدوده ۱۳۸ تا ۱۴۰ هزار تومان بازگشته است.
یکی از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش مرغ خریدم ۱۵۷ هزار تومان، ولی امروز همان مقدار را ۱۳۸ هزار تومان گرفتم و قیمتها هر روز بالا و پایین میشود؛ یک روز میگویند ۱۳۰، یک روز ۱۳۸ یا ۱۳۵ هزار تومان. واقعاً نمیدانیم قیمت واقعی چقدر است.
فروشندگان هم از شرایط نابسامان بازار مرغ گلایه دارند
فروشندگان نیز از شرایط نابسامان بازار گلایه دارند، یکی از مرغفروشان سطح شهر قم میگوید: در تابلو فروشگاهها هر روز قیمتها تغییر میکند، گاهی مجبوریم با ضرر بفروشیم تا مرغ در مغازه نماند و امروز قیمت تا ۱۳۸ هزار تومان پایین آمده، اما هیچ تضمینی نیست که فردا دوباره بالا نرود.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود با تخصیص نهادههای دامی به مرغداران، قیمت مرغ تثبیت خواهد شد، اما به گفته فعالان بازار، هنوز نرخ مصوب جدید بهصورت رسمی اعلام نشده است.
یکی از فروشندگان میگوید: چند ماه پیش قیمت مصوب مشخص شده بود، اما حالا دیگر کسی نمیداند قیمت واقعی چیست و همه منتظر اعلام رسمی نرخ جدید از سوی دولت هستند.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینههای خوراکی، خواستار افزایش نظارت دستگاههای مسئول بر بازار کالاهای اساسی، بهویژه فرآوردههای پروتئینی هستند.
یکی از شهروندان قمی در این باره میگوید: ما معمولاً ماهی یکی دو بار مرغ میخریم، اما همین هم برای خیلیها سخت شده و وقتی قیمتها مدام تغییر میکند، برنامهریزی برای خرید ممکن نیست و مسئولان باید واقعاً نظارت کنند تا سفره مردم کوچکتر نشود.
مجموعهای از عوامل محیطی و مدیریتی باعث شد میزان جوجهریزی در قم کمتر از حد معمول باشد
در پیگیری خبرنگار مهر در خصوص علل نابسامانی و افزایش قیمت مرغ از سازمان جهاد کشاورزی استان قم، سجاد چهرگانی رییس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به کاهش جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان قم، گفت: در ماههای تیر و مرداد، مجموعهای از عوامل محیطی و مدیریتی باعث شد میزان جوجهریزی کمتر از حد معمول باشد و اثر آن به مرور بر بازار گوشت مرغ استان نمایان شود.
وی ادامه داد: گرمای شدید تابستان، قطعیهای مکرر برق در واحدهای مرغداری و افزایش تلفات جوجهها، شرایط پرورش را دشوار کرد و علاوه بر این، محدودیت در تأمین نیروی انسانی بهدلیل خروج شماری از اتباع فعال در این بخش، بر کاهش تولید تأثیرگذار بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین با اشاره به تاثیر وقایع منطقهای بر بازار نهادههای دامی، اظهار کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، نگرانیهایی را در بازار نهادهها ایجاد کرد و بهطور غیرمستقیم بر روند جوجهریزی و عرضه گوشت مرغ اثر گذاشت.
چهرگانی با تأکید بر تلاشهای صورت گرفته در سطح ملی و پیگیریهای شخص استاندار برای تسهیل جوجهریزی و تأمین نهادهها گفت: اکنون شرایط واحدهای مرغداری به حالت طبیعی بازگشته و جوجهریزی به سطح قبلی نزدیک شده و این موضوع به افزایش تولید و تأمین نیاز بازار کمک خواهد کرد.
وی افزود: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی قم، تأمین امنیت غذایی مردم استان، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی است و با افزایش تولید گوشت مرغ و بهبود عرضه در بازار، پیشبینی میکنیم قیمتها به تعادل برسد و کمبودهای گذشته جبران شود.
وی اضافه کرد: بازگشت جوجهریزی به سطح عادی، همراه با روند تثبیت تأمین نهادهها، زمینه را برای افزایش عرضه گوشت مرغ در هفتههای آینده فراهم میکند و انتظار میرود بازار این محصول در قم به آرامش برسد.
چهرگانی بیان داشت: ادامه این روند، نه تنها کمبود عرضه را جبران میکند بلکه به پایداری تولید و کاهش نوسانات قیمت در بازار کمک خواهد کرد و مصرفکنندگان میتوانند با اطمینان بیشتری نیاز خود را تأمین کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم در ابراز کرد: همکاری واحدهای مرغداری، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی استان نقش مؤثری در تثبیت بازار و افزایش تولید ایفا خواهد کرد و این روند تا رسیدن به تعادل کامل ادامه خواهد داشت.
اصلاح ساختار ۲۵ واحد مرغداری در قم برای افزایش بهرهوری و ارتقای امنیت غذایی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم، نیز در گفت و گو با مهر بیان کرد: طی یک سال گذشته، با هدف افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت محصولات دامی در استان، ساختار ۲۵ واحد مرغداری مورد بازسازی و اصلاح قرار گرفته است.
منصور دیان اردستانی، با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساختهای پرورش طیور افزود: اصلاح ساختار واحدهای مرغداری علاوه بر افزایش کمی و کیفی تولید گوشت مرغ و تخممرغ، نقش مهمی در کاهش تلفات، پیشگیری از بیماریهای مشترک و تقویت ایمنی زیستی گلهها ایفا میکند.
دیان اردستانی تصریح کرد: این طرحها با همکاری مستقیم بهرهبرداران و نظارت کارشناسان فنی جهاد کشاورزی قم اجرا شده و بهصورت ویژه بر بهبود شرایط نگهداری طیور، تهویه، تغذیه و مدیریت بهداشتی در واحدهای فعال تمرکز داشته است.
وی افزود: اصلاح و نوسازی مرغداریهای استان علاوه بر افزایش بهرهوری اقتصادی، از منظر پدافند غیرعامل و تأمین امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که ارتقای ایمنی در تولید محصولات پروتئینی، نقش تعیینکنندهای در پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی مردم دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: مهمترین راهبرد سازمان جهاد کشاورزی قم در سالهای اخیر، تأمین پایدار امنیت غذایی استان است و در همین راستا، از هرگونه سرمایهگذاری در بخش تولیدات کشاورزی، بهویژه در حوزه دام و طیور، حمایت میشود.
دیان اردستانی خاطرنشان کرد: استان قم از نظر کیفیت پرورش دام و طیور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کارشناسان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان بهصورت مستمر بر فعالیت واحدهای تولیدی نظارت میکنند تا سلامت و کیفیت محصولات دامی حفظ شود.
وی یادآور شد: بیش از ۴۰ درصد ارزش افزوده تولید بخش کشاورزی قم مربوط به فعالیتهای حوزه دام و طیور است که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای سرمایهگذاری در این بخش و نقش مؤثر آن در اقتصاد کشاورزی استان میباشد.
