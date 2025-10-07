به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین صابر پروین، مدیر دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اعلام این موفقیت گفت: این ارزیابی بر پایه شاخص‌های دقیق کمی و کیفی و در چهار سطح الف، ب، ج و د انجام شد و خوشبختانه هرمزگان با اتکا به تلاش مخلصانه همکاران، مربیان و فعالان قرآنی، برای دومین سال پیاپی در بالاترین سطح ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج این ارزیابی از سوی سازمان دارالقرآن کشور به‌صورت رسمی به ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور ابلاغ شد. بی‌تردید، این موفقیت حاصل ایمان، همت و پیگیری مداوم مجموعه دارالقرآن هرمزگان در تعمیق و گسترش فرهنگ نورانی قرآن کریم در میان اقشار مختلف مردم است.

مدیر دارالقرآن الکریم هرمزگان با اشاره به جهت‌گیری‌های راهبردی این نهاد گفت: در سال‌های اخیر، تمرکز دارالقرآن استان بر آموزش‌های عمومی، توانمندسازی مربیان، توسعه فعالیت‌های مردمی در مناطق روستایی و حمایت از مؤسسات قرآنی بوده است؛ اقداماتی که نتیجه آن، رشد چشمگیر کمّی و کیفی برنامه‌های قرآنی در سراسر استان است.

وی ادامه داد: کسب این عنوان ملی تنها با هم‌افزایی نیروهای مؤمن و دلسوز ممکن شد؛ از روحانیون و اساتید قرآن گرفته تا مربیان، داوطلبان مردمی و نهادهای فرهنگی همکار. امروز هرمزگان در عرصه فعالیت‌های قرآنی به نمادی از همدلی، برنامه‌ریزی و ایمان تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پروین با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: این موفقیت متعلق به همه خادمان قرآن در هرمزگان است. امیدواریم در پرتو عنایت الهی، بتوانیم گام‌های بلندتری در مسیر ترویج فرهنگ تلاوت، حفظ و تدبر در کلام وحی برداریم و قرآن را به محور سبک زندگی مردم تبدیل کنیم.