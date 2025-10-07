  1. استانها
بندرعباس - دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان هرمزگان توانست در ارزیابی سال ۱۴۰۳، در سطح الف و با عنوان بسیار خوب، جایگاه خود را در جمع استان‌های ممتاز کشور تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین صابر پروین، مدیر دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اعلام این موفقیت گفت: این ارزیابی بر پایه شاخص‌های دقیق کمی و کیفی و در چهار سطح الف، ب، ج و د انجام شد و خوشبختانه هرمزگان با اتکا به تلاش مخلصانه همکاران، مربیان و فعالان قرآنی، برای دومین سال پیاپی در بالاترین سطح ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج این ارزیابی از سوی سازمان دارالقرآن کشور به‌صورت رسمی به ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور ابلاغ شد. بی‌تردید، این موفقیت حاصل ایمان، همت و پیگیری مداوم مجموعه دارالقرآن هرمزگان در تعمیق و گسترش فرهنگ نورانی قرآن کریم در میان اقشار مختلف مردم است.

مدیر دارالقرآن الکریم هرمزگان با اشاره به جهت‌گیری‌های راهبردی این نهاد گفت: در سال‌های اخیر، تمرکز دارالقرآن استان بر آموزش‌های عمومی، توانمندسازی مربیان، توسعه فعالیت‌های مردمی در مناطق روستایی و حمایت از مؤسسات قرآنی بوده است؛ اقداماتی که نتیجه آن، رشد چشمگیر کمّی و کیفی برنامه‌های قرآنی در سراسر استان است.

وی ادامه داد: کسب این عنوان ملی تنها با هم‌افزایی نیروهای مؤمن و دلسوز ممکن شد؛ از روحانیون و اساتید قرآن گرفته تا مربیان، داوطلبان مردمی و نهادهای فرهنگی همکار. امروز هرمزگان در عرصه فعالیت‌های قرآنی به نمادی از همدلی، برنامه‌ریزی و ایمان تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پروین با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: این موفقیت متعلق به همه خادمان قرآن در هرمزگان است. امیدواریم در پرتو عنایت الهی، بتوانیم گام‌های بلندتری در مسیر ترویج فرهنگ تلاوت، حفظ و تدبر در کلام وحی برداریم و قرآن را به محور سبک زندگی مردم تبدیل کنیم.

