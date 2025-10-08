کتابچی: مدرسه ویژه دانش آموزان اُتیسمی در کاشان احداث می شود

محمد کتابچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشان یک شهر الگو برای ساخت مدارس توسط خیران است، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی احداث مدرسه برای دانش آموزان خاص بوده که بر این مبنا ساخت مدرسه برای دانش آموزان مبتلا به اُتیسم در دستور کار مجمع خیران مدرسه ساز کاشان قرار گرفته است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی ابراز کرد: در این راستا از این پس مدارس خیرساز در کاشان به سیستم های پنل خورشیدی تجهیز می شود.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز کاشان تصریح کرد: تجهیز مدارس خیرساز به پنل های خورشیدی یکی از استانداردها و شاخصه های اصلی ساخت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف خودکفایی انرژی و برق مدارس و ایجاد درآمد پایدار از طریق فروش برق تولیدی به شبکه توزیع برق شکل گرفته است.

کتابچی با بیان اینکه اولین نیروگاه خورشیدی در مدرسه خیرساز پرفسور محسن عدالت ایجاد می شود، گفت: این مدرسه در مساحتی به مساحت شش هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۷۵۰ مترمربع احداث شده است و دارای امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات و سالن ورزشی است.