به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در دیدار جمعی از خیرین مدرسهساز استان با اشاره به مشارکت چشمگیر مردم در پروژههای خیرخواهانه، خاطرنشان کرد: مردم خراسان جنوبی بهدلیل دیانت و فرهنگ غنی، همواره در فعالیتهای خیر خواهانه پیشگام بودهاند و در طول تاریخ در خدمت به نیازمندان و اجرای پروژههای عمومی نقش موثری ایفا کردهاند.
وی تصریح کرد: آمارها نشان میدهند ۹۴ درصد مدارس استان با مشارکت خیرین ساخته شدهاند که این امر نشان از همبستگی اجتماعی و تعهد مردم به آموزش و پرورش نسلهای آینده دارد.
به گفته هاشمی؛ این میزان مشارکت در مدرسهسازی که همچنان در حال گسترش است از بزرگترین دستاوردهای استان به شمار می رود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه تولید علم و فرهنگ نیز پیشتاز است، اظهار داشت: شخصیتهای برجسته علمی و دینی همچون آیتالله تهامی، آیتالله آیتی و استاد فرزان فر در استان حضور داشتهاند که این امر نشاندهنده اهمیت ویژه آموزش و فرهنگ در این خطه از کشور است.
هاشمی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی جزو پنج استان برتر کشور است، متذکر شد: در حال حاضر با مشارکت خیرین بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی، شامل ۴۵۰ کلاس درس در سطح استان در دست اجراست.
وی در ادامه از نمونههای همدلی و مشارکت مردم در ساخت مدارس گفت و افزود: در بسیاری از روستاها، حتی کسانی که شرایط مالی خوبی ندارند، همچنان در پروژههای مدرسهسازی مشارکت میکنند، این همبستگی و اعتماد مردم به آینده، نمایانگر روحیه خدمترسانی و همکاری در استان است.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه به رویکرد مدیریتی خود اشاره کرد و با تأکید بر اینکه مدیر جهادی نباید مقید به ساعت اداری باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت، بیش از ۱۰ - ۱۲ بار به هرکدام از شهرستانهای ۱۲ گانه استان سفر کردهام، چون باور دارم که با پشت میز نشینی نمیتوان مشکلات مردم را حل کرد.
هاشمی بر اهمیت وحدت و همکاری میان مسئولین تأکید کرد و گفت: همه موفقیتهای استان در سایه وحدت و همافزایی میان مسئولین و مردم به دست آمده، حفظ این وحدت از اولویتهای راهبردی بنده است و معتقدم نباید اجازه دهیم حاشیهها باعث انحراف از مسیر توسعه و حل مشکلات مردم شوند.
وی به عملکرد موفق استان در جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها اشاره کرد و اظهار داشت: خراسان جنوبی یکی از بهترین استانها در جذب سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و توسعه صنعتی است.
به گفته هاشمی، افزایش رضایتمندی سرمایهگذاران و امنیت سرمایهگذاری از دستاوردهای مهم خراسان جنوبی است.
استاندار خراسان جنوبی از احیای ۱۵۰ رشته قنات و ۶۸ واحد تولیدی راکد در استان از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای توسعه پایدار استان، مذاکراتی برای تولید ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی آغاز شده، این پروژهها علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، زمینهساز اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در استان خواهند بود.
هاشمی با تأکید بر لزوم ادامه همکاریهای مردم، خیرین و مسئولین برای پیشبرد اهداف توسعهای خراسان جنوبی، از همگان خواست ؛ در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، با یکدیگر همکاری کرده و به رشد و شکوفایی بیشتر استان کمک کنند.
نظر شما