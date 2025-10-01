دو حادثه در گلستان؛ ۱۱ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه ۹ مهرماه، تصادف سه دستگاه خودروی سواری پراید در محور بندرگز به نوکنده، بعد از پلیس‌راه، موجب مصدومیت هشت نفر شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امدادونجات نوکنده شهرستان بندرگز با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه، تمامی مصدومان به مرکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی گفت: همچنین ساعت ۱۶:۴۰ همین روز، سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به دره‌ای در جاده پارک جنگلی امام رضا (ع) شهرستان کردکوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان گزارش شد. در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند که با حضور سریع تیم پایگاه امدادونجات النگ و همکاری عوامل اورژانس، اقدامات اولیه درمانی انجام و مصدومان به مرکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: نجاتگران هلال‌احمر همواره در آماده‌باش کامل هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری حادثه‌دیدگان بشتابند.