به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهرکی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همکاران ما در طول سال و به ویژه در هفته خدمت، با جدیت تمام برای ارتقای امنیت آب و خاک استان تلاش میکنند و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
وی به برنامههای آموزش ترافیکی پلیس راه برای دانشآموزان مدارس حاشیه راهها اشاره کرد و گفت: آموزش ترافیکی به کودکان و نوجوانان در سنین پایین، به ویژه دانشآموزانی که در حاشیه راهها زندگی میکنند، از اولویتهای ماست. در سال گذشته متأسفانه شاهد حوادث ناگواری بودیم که برخی از دانشآموزان جان خود را از دست دادند یا مجروح شدند، به همین دلیل در این هفته برنامه ویژهای برای آموزش ترافیکی در مدارس حاشیه راه اجرا کردیم.
شهرکی با بیان اینکه این آموزشها به طور مستمر توسط فرماندهان پاسگاههای تابع پلیس راه انجام میشود، افزود: دانشآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی، علائم و نکات ایمنی آشنا میشوند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه گلستان به اهمیت عبور از مسیرهای ایمن تأکید کرد و گفت: در هنگام تعطیلی مدارس، دانشآموزان نباید با عجله وارد جاده شوند یا در مسیرهای ناایمن قرار بگیرند. ما به خانوادهها و دانشآموزان توصیه میکنیم در این زمینه دقت ویژهای داشته باشند.
وی همچنین به اقدامات ایمنسازی در نقاط حادثهخیز استان اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته ۹۵ نقطه پرحادثه در استان شناسایی شده بود که خوشبختانه بخش عمدهای از آنها ایمنسازی شده و شاهد کاهش قابل توجه حوادث در این مناطق هستیم. به ویژه در مسیر بزرگراه گلوگاه تا جنگل گلستان تغییرات اساسی انجام شده و بسیاری از نقاط خطرناک برطرف شدهاند.
شهرکی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس راه به صورت شبانهروزی و مستمر در محورهای مواصلاتی و جادههای روستایی حضور دارند تا ضمن نظارت بر عبور و مرور، از وقوع حوادث جلوگیری کنند.
رئیس پلیس راه گلستان در پایان از اهمیت همکاری مردم و مسئولان برای تحقق امنیت ترافیکی یاد کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت کاهش تصادفات تاکید دارند و ما نیز با تمام توان در این مسیر حرکت میکنیم. آموزش و فرهنگسازی در سنین پایین، اصلاح زیرساختها و ایمنسازی نقاط پرخطر، سه ضلع اصلی برنامههای ما برای کاهش تصادفات است.
