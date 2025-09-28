تصادف دو موتورسیکلت در کلاله؛ ۳ مصدوم روانه بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع یک سانحه رانندگی در شهرستان کلاله خبر داد و گفت: عصر یکشنبه، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور کلاله به سمت روستای خواجه‌لر منجر به مصدومیت سه نفر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی گالیکش به محل اعزام شدند.

حاجیلری اظهار کرد: پس از ارزیابی اولیه و انجام اقدامات امدادی، مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی رسول اکرم (ص) کلاله منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تیم‌های عملیاتی این جمعیت در آماده‌باش کامل هستند و در حوادث مشابه با سرعت و دقت وارد عمل می‌شوند.