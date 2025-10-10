  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

حادثه رانندگی در کمربندی علی‌آبادکتول؛ امدادرسانی به ۴ مصدوم

علی آباد-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع برخورد دو خودرو در جاده علی‌آبادکتول به آزادشهر خبر داد و گفت: در پی این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: روز جمعه گزارش برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در جاده علی‌آبادکتول به آزادشهر (کمربندی علی‌آبادکتول) به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: تیم عملیاتی پایگاه زرین‌گل شهرستان علی‌آبادکتول بلافاصله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حاجیلری در ادامه گفت: از مجموع ۶ نفر حادثه‌دیده در این تصادف، چهار نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر همراه با عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

این حادثه ضمن ایجاد اختلال موقتی در تردد مسیر، با تلاش سریع تیم‌های امدادی تحت کنترل قرار گرفت و مصدومان در وضعیت پایدار به مراکز درمانی منتقل شدند.

