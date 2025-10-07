پیروزی پرگل شهرداری دشتی پارسیان برابر منطقه آزاد چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری از هفته ششم لیگ یک فوتبال ساحلی کشور، تیم شهرداری دشتی پارسیان شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه ساحلی این شهرستان میزبان تیم منطقه آزاد چابهار بود.

این مسابقه پرگل و تماشایی در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ به سود میزبان پایان یافت.

برای شهرداری دشتی پارسیان، حسین حاجیان سه بار، علی بحری دو بار و احسان چمن‌آرا یک بار موفق به گلزنی شدند.

ساحلی‌بازان دشتی پارسیان با کسب این پیروزی خانگی ارزشمند، جمع امتیازات خود را به عدد ۱۲ رساندند و جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کردند.