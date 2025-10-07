  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

پیروزی پرگل شهرداری دشتی پارسیان برابر منطقه آزاد چابهار

پیروزی پرگل شهرداری دشتی پارسیان برابر منطقه آزاد چابهار

بندرعباس – تیم فوتبال ساحلی شهرداری دشتی پارسیان در ادامه رقابت‌های لیگ یک فوتبال ساحلی کشور با ارائه نمایشی دیدنی، موفق شد منطقه آزاد چابهار را در خانه با نتیجه پرگل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری از هفته ششم لیگ یک فوتبال ساحلی کشور، تیم شهرداری دشتی پارسیان شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه ساحلی این شهرستان میزبان تیم منطقه آزاد چابهار بود.

این مسابقه پرگل و تماشایی در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ به سود میزبان پایان یافت.

برای شهرداری دشتی پارسیان، حسین حاجیان سه بار، علی بحری دو بار و احسان چمن‌آرا یک بار موفق به گلزنی شدند.

ساحلی‌بازان دشتی پارسیان با کسب این پیروزی خانگی ارزشمند، جمع امتیازات خود را به عدد ۱۲ رساندند و جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کردند.

کد خبر 6615218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها