مصطفی زبردست در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دامپزشکی یک دستگاه تخصصی است، بخشی از اقدامات این دستگاه در قالب خدماترسانی و بخش دیگر به شکل حاکمیتی و نظارتی است.
شناسایی ۸۰۰ مورد بیماری با منشأ حیوانی و دامی
وی با اشاره به موضوع پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی از سوی دامپزشکی، عنوان کرد: خیلی از بیماریها اختصاصی جمعیت دامی هستند و به جوامع انسانی انتقال پیدا نمیکنند، اما اگر این بیماریها در میان جمعیت دامی شیوع پیدا کنند، موجب تلفات و کاهش تولید در صنعت دام، طیور و آبزیان میشود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان در ادامه سخنان خود یکی از این بیماریها را «تب برفکی» در جمعیت دام سبکوسنگین عنوان کرد و گفت: همچنین بیماری نیوکاسل در صنعت طیور و بیماری «وی اچ اس» در صنعت آبزیان از دیگر این بیماریها است.
برخی از این بیماریها مانند «تب مالت» قدیمی هستند و برخی نیز نوپدید و نوظهور هستند زبردست با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات و وظایف دامپزشکی موضوع کنترل بیماریهای مشترک میان انسان و دام است، تصریح کرد: این بیماریها قابلیت انتقال از دام، طیور و آبزیان و حتی زنبورعسل را دارند و میتوانند به انسان انتقال پیدا کنند و باعث مشکلاتی در جوامع انسانی شوند.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه برخی از این بیماریها مانند «تب مالت» قدیمی هستند و برخی نیز نوپدید و نوظهور هستند، گفت: در مجموع هزار و ۱۶۰ عامل بیماریزا جوامع انسانی را تهدید میکنند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، بیان داشت: از این تعداد بیش از ۸۰۰ مورد منشأ حیوانی و دامی دارند که علاوه بر اینکه میتوانند خسارت به جمعیت دامی به وجود آورند، پس از انتقال به انسان، میتوانند کشنده باشند و مشکلاتی را برای جوامع انسانی به وجود آورند.
استقرار ناظران شرعی و بهداشتی در کشتارگاهها
زبردست در بخش دیگری از سخنان خود یکی دیگر از وظایف دامپزشکی را نظارت بر مراحل مختلف پرورش، کشتار، استحصال و عرضه فرآوردههای خام دامی عنوان کرد و افزود: مراحل مختلف تشخیص بیماری، پیشگیری و کنترل بیماریها، حملونقل، انتقال به کشتارگاهها و... در مرغداریها، دامداریها و... بر عهده دامپزشکی است.
وی ادامه داد: این نظارتها در کشتارگاهها به شکل نظارت شرعی و هم نظارت بهداشتی انجام میگیرند.
هدف ما تهیه فراوردههایی است که استانداردهای لازم را برای مصرف خانوار داشته باشند مدیرکل دامپزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه نظارتهای شرعی، با استقرار ناظران شرعی در کشتارگاههای دام و طیور انجام میشود، گفت: در حوزه بهداشتی نیز نظارتها که شامل بازرسی پیش از کشتار و پس از کشتار بوده توسط همکاران ما در سطح واحدها انجام میشود.
زبردست، تصریح کرد: در سایر حوزهها، شامل کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان، یک سری نمونهبرداریها بهصورت ادواری و دورهای انجام میشود، در کارخانههای فراوری و لبنی نیز همکاران ما مستقر هستند و الزامات بهداشتی مدنظر دامپزشکی را انجام میدهند.
وی تأکید کرد: کلاً مراحل تولید فرآوردههای دامی تحت نظارت همکاران ما انجام میگیرد و هدف ما نیز تهیه فراوردههایی است که استانداردهای لازم را برای مصرف خانوار داشته باشند.
واکسیناسیون رایگان دامهای عشایر
مدیرکل دامپزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در استان لرستان چهار و نیممیلیون رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین وجود دارد، گفت: از این چهار و نیممیلیون رأس دام سبک، بیش از یک میلیون رأس دامهای عشایری هستند.
ثبت بیماریها، گزارشدهی بیماریها، نمونهبرداری، مصرف دارو و واکسیناسیون زبردست ادامه داد: معمولاً خدمات بهداشتی و پیشگیری از بیماریهای دامی عشایر بهصورت رایگان توسط همکاران دامپزشک ما انجام میگیرد، باتوجهبه اینکه قشلاق گذرانی دامداران که در خوزستان، قسمتهایی از ایلام، اطراف شهرستان پلدختر و رومشکان سپری میکنند، اداره کل دامپزشکی در سه ماه پایانی سال با هماهنگی جهاد کشاورزی و امور عشایری با اعزام اکیپهای دامپزشکی، هم مباحث پیشگیری شامل واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای دامی را انجام میدهد و هم اینکه موضوعات مرتبط با آموزش و ترویج، بیمارییابی و توزیع سمپاشی سموم را انجام میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر با استقرار همکاران ما در واحدهای دامپروری، مرغداری و پرورش ماهی، مباحث نظارتی را شامل تشخیص و شناسایی بیماریها انجام میشود، تصریح کرد: ثبت بیماریها، گزارشدهی بیماریها، نمونهبرداری، مصرف دارو، واکسیناسیون و... که موجب میشود یک مواد خامی دامی باکیفیت و سالم به دست مصرفکننده نهایی برسد را همکاران ما انجام میدهند.
صادرات فرآوردههای خام دامی به بازارهای بینالمللی و منطقهای
مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به موضوع انتقال دام، طیور و آبزیان به مراکز کشتارگاهی، عنوان کرد: در این راستا نیز باتوجهبه تمهیدات صورتگرفته، خودروهای مخصوص حمل دام زنده در داخل استان تهیه شده است.
زبردست، بیان داشت: همچنین در کشتارگاهها با استقرار ناظرین شرعی و بهداشتی، نظارتها دراینرابطه انجام میشود.
در خیلی از حوزهها ما با مازاد تولید مواجه هستیم وی در ادامه با اشاره به موضوع درج مشخصات بر روی گوشت سفید و قرمز، گفت: مصرفکننده با نگاهکردن به این مشخصات، از تاریخ انقضا گوشت آگاه میشود،
مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: در سطح واحدهای بستهبندی تخممرغ، عسل و... نیز همکاران ناظر مستقر هستند.
زبردست در ادامه سخنان خود، بیان داشت: باتوجهبه اینکه در خیلی از حوزهها ما با مازاد تولید مواجه هستیم، برای اینکه سرمایهگذاری که در این صنعت انجام شده، تولید در آن تداوم داشته باشد به دنبال این هستیم که محصولات را برای حضور در بازارهای بینالمللی و منطقهای، استانداردسازی کنیم.
صادرات ۹ میلیون کیلوگرم فراورده خام دامی از لرستان
وی با تأکید بر اینکه در لرستان ۱۰ واحد در حوزههای مختلف این پتانسیل را پیدا کردهاند که شرایط صادرات را داشته باشند، گفت: کارشناسان کشور پذیرنده، واحدها را ممیزی کردهاند و بعد از آن اجازه صادرات به آن کشور را صادر کردهاند.
به دنبال این هستیم که علاوه بر حفظ صادرات، وضعیت صادرات را نیز ارتقا دهیم مدیرکل دامپزشکی لرستان، ادامه داد: در ششماهه ابتدای امسال، بیش از ۹ میلیون کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی شامل پا و پنجه مرغ، شیرخشک، پودر آبپنیر، خوراک دام، طیور و آبزیان، به بیش از ۱۲ کشور در منطقه صادر شده است.
زبردست، تأکید کرد: در این حوزه به دنبال این هستیم که علاوه بر حفظ صادرات، وضعیت صادرات را نیز ارتقا دهیم.
لرستان عاری از هاری و آنفلوانزا فوقحاد پرندگان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از زیرساخت پرورش در حوزه دام در استان ما بهصورت سنتی است و همین موضوع مقداری ریسک ابتلا به بیماریها و بهخصوص بیماریهای مشترک را ارتقا میدهد، تصریح کرد: با همکاری محیطزیست، جهاد کشاورزی و... به دنبال این هستیم که موارد را نسبت به گذشته کاهش دهیم.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، بیان داشت: برای ششمین سال پیاپی است که استان لرستان هم عاری از بیماری هاری و هم آنفلوانزای فوقحاد پرندگان بوده است.
زبردست با اشاره به بیماری «تب مالت» بهعنوان پرتکرارترین بیماری مشترک بین دام و انسان، عنوان کرد: دراینرابطه نیز واکسیناسیون توسط همکاران ما در حال انجام است، تا منشأ انتشار و انتقال آلودگی را کم کنیم.
