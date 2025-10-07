ادعای سنتکام: یک عضو ارشد القاعده را در سوریه کُشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که در تاریخ ۲ اکتبر حمله‌ای را در سوریه انجام داده است که این حمله منجر به کشته شدن یک طراح ارشد حمله در گروه انصار الاسلام مرتبط با القاعده شد.

آمریکا که خود حامی اصلی تروریسم در جهان است، بارها به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی به مناطق مختلف سوریه حمله کرده است.

«برد کوپر»، فرمانده سنتکام اخیرا گفته بود که ما در تعقیب تروریست‌هایی که به دنبال حمله به آمریکا، نیروهای ما یا متحدان و شرکای خارجی ما هستند، از پای نمی نشینیم.