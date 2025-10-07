به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شامگاه سه شنبه ۱۵ مهرماه، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی، در خصوص فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری ایجاد شده، عملکرد حمل و نقل ریلی در دولت چهاردهم، مقایسه حمل و نقل ریلی نسبت به گذشته، خصوصی سازی و چالش های این صنعت ارائه شد که مورد توجه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

سپس هر یک از نمایندگان حاضر در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد شرکت راه آهن در حوزه های بار و مسافر و ترانزیت به بیان نقطه نظرات خود در حضور وزیر راه و شهرسازی پرداختند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست نقطه نظرات نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بجا، صحیح و با قابلیت اجرا عنوان کرد و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل ریلی را طی یک سال گذشته مطلوب توصیف کرد.

وی در ادامه یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل ریلی را تجمیع تعهداتی دانست که از دوره های قبل تا به امروز مانده اند و دولت امکان پاسخگویی به همه آن‌ها را با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن و کمبود منابع مالی و فشار موجود بر صنعت ریلی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشارکت قابل توجه بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی طی یک سال گذشته گفت: اگرچه سرعت مشارکت بخش خصوصی با مطالبات همخوانی ندارد، اما تغییر رویه ها مشهود است.

صادق دو مورد از اصلی ترین چالش های صنعت حمل‌ونقل ریلی را نظام قیمت گذاری یارانه ای سوخت و نظام قیمت گذاری تکلیفی حمل و نقل ریلی دانست که مورد تاکید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بود.

وی گفت: این موارد با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی و حمایت های مجلس شورای اسلامی در داخل دولت بررسی و نتیجه گیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تلاش می کنیم با حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون ها، پروژه های بیشتری به صورت مشارکتی انجام شود.