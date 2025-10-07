  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۳:۲۷

مذاکرات دوجانبه فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه اجلاس خزر

مذاکرات دوجانبه فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه اجلاس خزر

امیر دریادار شهرام ایرانی که برای نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر در روسیه حضور دارد، در حاشیه این اجلاس با همتایان خود از کشورهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سومین روز سفر به سن‌پترزبورگ با ناخدا یکم قلی محمدوف، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان گفت و گو کرد.

ناخدا یکم قلی محمدوف در سخنانی پس از این دیدار، ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه عنوان کرد و افزود: دو کشور همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند و درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

امیر دریادار ایرانی همچنین با همتای قزاقستانی خود راههای ارتقای سطح کیفی همکاری‌ها را بررسی کرد.

ناخدا یکم قانات نیازبکوف، فرمانده نیروی دریایی قزاقستان نیز پس از ملاقات با همتای ایرانی خود گفت: مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و درباره نقشه راه همکاری‌های آینده به توافقات مهمی دست یافتیم.

کد خبر 6615256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها