مذاکرات دوجانبه فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه اجلاس خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سومین روز سفر به سن‌پترزبورگ با ناخدا یکم قلی محمدوف، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان گفت و گو کرد.

ناخدا یکم قلی محمدوف در سخنانی پس از این دیدار، ایران و جمهوری آذربایجان را دو کشور دوست، برادر و همسایه عنوان کرد و افزود: دو کشور همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند و درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

امیر دریادار ایرانی همچنین با همتای قزاقستانی خود راههای ارتقای سطح کیفی همکاری‌ها را بررسی کرد.

ناخدا یکم قانات نیازبکوف، فرمانده نیروی دریایی قزاقستان نیز پس از ملاقات با همتای ایرانی خود گفت: مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و درباره نقشه راه همکاری‌های آینده به توافقات مهمی دست یافتیم.