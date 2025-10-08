به گزارش خبرگزاری مهر؛ مردم سالاری نوشت: تارنمای خبری «لا دپش» اعلام کرده سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu) با وجود استعفا به عنوان یک چهره قوی دفتر نخست وزیری را ترک کرد اما در نظر مردم فرانسه امانوئل مکرون مسئولیت اصلی شکست دولت را بر عهده دارد. بی‌اعتمادی اکنون تا حدی است که برای بسیاری، خود رئیس جمهوری باید به فکر استعفا باشد.

برپایه نتایج نظرسنجی اودکسا، استعفای لکرنو اعتبار او را حفظ کرده است. ۴۴ درصد از مردم فرانسه نظر مثبتی نسبت به او دارند، در مقایسه با ۵۵ درصد که نظرشان مساعد نیست. شاید آمار موافقان لکرنو کم به نظر برسد، اما نخست‌وزیر مستعفی را در سطحی قرار می‌دهد که به ندرت اسلاف اخیر او پس از ترک دفتر نخست‌وزیری به آن رسیده‌اند.

در مقابل، نظر مثبت مردم نسبت به امانوئل مکرون، طبق همین نظرسنجی، ۲۲ درصد و مشابه امتیاز فرانسوا بایرو (نخست وزیر قبلی) هنگام ترک دفتر نخست وزیری است. بنابراین، لکورنو دو برابر رئیس دولت و سلف خود به عنوان رئیس دولت، از نگاه مثبت فرانسویان برخوردار است.

استعفای لکرنو مردم فرانسه را غافلگیر نکرد

کناره‌گیری لکرنو در وضعیت «نه پیروزی نه فروپاشی»، خود یک پارادوکس محسوب می‌شود: نخست‌وزیر مستعفی با وجود نداشتن محبوبیت از احترام شخصی برخوردار است. به نظر می‌رسد فرانسوی‌ها تعهد صادقانه او را وضعیت سیاسی رو به وخامت درک کرده‌اند. ۶۵ درصد فرانسویان حتی قبل از استعفای لکرنو، معتقد بودند که دولت او «انتظارات آنها را برآورده نخواهد کرد». فضای تردید از آغاز وجود داشت و پیش‌بینی‌های اودکسا در ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) نشان داده بود که ۷۵ درصد مردم فرانسه معتقد بودند او یک سال هم در سمت نخست وزیری دوام نخواهد آورد. به عبارت دیگر، استعفای سباستین لکورنو، که طبقه سیاسی را شوکه کرد برای افکار عمومی قابل پیش‌بینی بود.

امانوئل مکرون مسئول نخست وضعیت سیاسی موجود برای فرانسوی‌ها استعفای لکرنو نه یک شکست فردی که نشانه‌ای از یک بن‌بست جمعی است. نظرسنجی اودوکسا نشان می‌دهد که کل طبقه سیاسی، حداقل تا حدی، مسئول استعفای نخست وزیر در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از مردم، احزاب مخالف به رهبری حزب اجتماع ملی و حزب سوسیالیست را در کناره‌گیری او مؤثر می‌دانند و تعداد قابل توجهی هم احزاب اکثریت، به ویژه چپ‌ها و چندین چهره در جناح راست حاضر در مجلس را عامل اصلی این اتفاق تلقی می‌کنند. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مکرون از نگاه مردم کشورش، مقصر اصلی وضعیت است.۸۷ درصد از افراد حاضر در نظرسنجی، رئیس جمهوری را مسئول نخست این وضعیت می‌دانند. نکته قابل توجه این است که ۵۷ درصد از آنها او را «کاملاً مسئول» می‌دانند، در حالی که تنها ۳۰ درصد معتقدند که فقط «تا حدی» مسئولیت با او بوده است. این آمار نشانه واضحی از این حقیقت است که قوه مجریه دیگر نه تنها به خاطر انتخاب‌های سیاسی‌اش، بلکه به دلیل ناتوانی‌اش در حفظ ثبات نهادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

استعفای مکرون تنها راه باقی مانده

فرانسوی‌ها در مواجهه با این بحران اعتماد، دیگر امید زیادی به یک تغییر و تحول ساده ندارند. در پاسخ به این سوال که بهترین راه برای پایان این بن‌بست چیست، تنها ۲۰ درصد از مردم خواهان انتصاب نخست وزیر جدید هستند. در مقابل، از هر ۱۰ فرانسوی، هشت نفر طرفدار راه‌حل‌های رادیکال‌تر هستند: ۲۶ درصد از انحلال مجدد مجلس ملی حمایت می‌کنند و ۵۳ درصد اقدامی اساسی‌تر در حد استعفای رئیس جمهوری را ترجیح می‌دهند. این امر تغییری عمیق در افکار عمومی را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق، ۶۰ درصد از افراد مورد بررسی اکنون با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری جدید موافق هستند، در حالی که یک سال پیش عمدتاً مخالف آن بودند (۶۲ درصد مخالف).

امروز، ۷۰ درصد از مردم فرانسه می‌گویند که از استعفای امانوئل مکرون حمایت می‌کنند، رقمی که در دو سال گذشته به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است و از شش درصد از سپتامبر ۲۰۲۵ و ۱۶ درصد از سال ۲۰۲۴ امروز به رقم ۷۰ درصد رسیده است. نظرسنجی اودکسا نشان می‌دهد: ۹۰ درصد از حزب راستگرای «اجتماع ملی»، ۸۲ درصد از حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، ۶۹ درصد از مستقل‌ها، ۶۶ درصد از حزب چپ میانه «سبزها و اکولوژیست‌ها»، ۵۶ درصد از حزب راست «جمهوری‌خواهان» با استعفای مکرون موافق هستند و این آمار در حزب رئیس جمهوری موسوم به حزب فراگیر «رنسانس» به شکلی معنی‌دار کم و تنها ۱۵ درصد است.