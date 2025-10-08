افسرده: ۶۷۰ واحد مسکن ملی تا دهه فجر در ایلام تحویل داده می شود

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: یکی از دلایل کُندی ساخت برخی واحدها، تأخیر متقاضیان در واریز آورده مالی خود است.

وی بیان کرد: پروژه‌های نهضت ملی تنها از طریق آورده متقاضی و تسهیلات بانکی پیش می‌روند، بنابراین پرداخت به‌موقع آورده، سرعت پیشرفت و تحویل واحدها را افزایش می‌دهد.

افسرده تصریح کرد: در حال حاضر حدود سه‌هزار و ۱۷۸ واحد مسکن حمایتی در استان ایلام در حال ساخت است. روز گذشته ۱۲ هزار و ۲۶ واحد در سطح کشور توسط رئیس‌جمهور،به‌صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد که سهم ایلام از این تعداد ۲۷۵ واحد بود. این واحدها آماده تحویل به متقاضیان هستند، مشروط بر آنکه متقاضی دفترچه اقساط خود را از بانک دریافت کند.

وی درباره نحوه پرداخت هزینه‌ها گفت: در قرارداد اولیه مبلغ مشخصی درج نشده و پس از پایان پروژه، هزینه‌های واقعی ساخت محاسبه و با متقاضی تسویه می‌شود.

افسرده در خصوص برنامه آتی افزود: تا دهه فجر امسال ۶۷۰ واحد دیگر افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد. البته شرط اصلی تحقق این هدف، همکاری کامل متقاضیان در پرداخت به‌موقع آورده‌های مالی است.

معاون راه و شهرسازی استان در پایان با اشاره به مشکلات چندسال اخیر خاطرنشان کرد: اگر در روند اجرای پروژه‌ها قصوری یا کوتاهی از سوی ما وجود داشته که موجب نارضایتی شده، از متقاضیان عذرخواهی می‌کنیم.