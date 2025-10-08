به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد اینانلو، مدیر موزه فرش تهران، گفت: این فرش نه تنها یک اثر هنری منحصربهفرد، بلکه سندی تاریخی از هویت فرهنگی تهران است. کتیبهای که بر حاشیه آن نقش بسته، نشان از باور، ایمان و آگاهی تاریخی بافندگان جوان آن زمان دارد؛ دخترانی که در فضای فرهنگی عصر قاجار با دستان خود، تصویری از ایران، تهران و خلیج همیشه فارس را در قالب نقش و رنگ جاودانه کردند.
اینانلو افزود: در دل نقشه این فرش، نام تهران بهعنوان پایتخت ایران به زیبایی جلوهگر شده و نام خلیج فارس بهصورت برجسته در متن آن دیده میشود. این اثر به زبان هنر، پیامآور هویت ملی و تاریخی ماست؛ گویی بافندگانش با هر گره بر تار و پود، عشق خود را به سرزمین و فرهنگ ایرانی در قالبی بصری و شاعرانه ثبت کردهاند.
وی با اشاره به نقش موزهها در پاسداشت میراث فرهنگی تصریح کرد: موزهها تنها محل نگهداری اشیا نیستند، بلکه دانشگاههای زندهای هستند که در آنها میتوان تاریخ، هنر و فرهنگ را لمس کرد. هر شی در موزه، سندی از تفکر، ذوق و زیست مردمان گذشته است. رونمایی از این فرش یادآور آن است که چگونه زنان هنرمند ایرانی در بیش از یک قرن پیش، نهتنها هنر قالیبافی را زنده نگه داشتند، بلکه آن را به رسانهای برای بیان هویت و غرور ملی تبدیل کردند.
مدیر موزه فرش تهران همچنین از علاقهمندان، پژوهشگران و شهروندان تهرانی دعوت کرد از این فرش دیدن کنند و گفت: تماشای این اثر فرصتی است برای درک ژرفای پیوند میان هنر و تاریخ. موزه فرش تهران همواره تلاش کرده با نمایش آثار اصیل، نقش خود را در ترویج فرهنگ، هویت ایرانی و ارزشهای هنری ایفا کند. هفته تهران بهترین زمان برای بازنگری در میراث فرهنگی این شهر است؛ شهری که در تار و پودش هنر و زندگی درهم تنیدهاند.
