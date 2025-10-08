مرکز غیرمجاز زیبایی پوست و مو در عسلویه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمد جواد بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص افزود: در پی اخبار واصله و رصد فضای مجازی و تحقیقات میدانی مشخص شد افرادی به صورت غیر مجاز و بدون مجوزات مربوطه در منزل اقدام به انجام کارهای زیبایی پوست و مو،فیشیال، ماساژ درمانی، بادکش، پرسینگ،تتو و سم زدایی بدن برای خانم ها و آقایان بدون حضور پزشک فعالیت می کرد بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس تعزیرات حکومتی عسلویه افزود: با اخذ مجوز ورود از دادستانی شهرستان و با همکاری مامورین پلیس آگاهی و یگان امداد و کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طی یک عملیات غافلگیرانه به محل ورود و کلیه اجناس و دستگاه های غیرمجاز خارجی که این اشخاص از آنها جهت انجام امورات پزشکی استفاده می کردند جمع آوری و پرونده متخلفین جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شد.

وی افزود: به تمام آرایشگران و افرادی که انجام به خدمات درمانی و پزشکی از جمله فیشیال، تتو،ماساژ درمانی، پرسینگ،کربوکسی تراپی،حجامت، بادکش و….اخطار داده می شود در صورت مشاهده موارد مشابه بدون هیچ گونه اغماضی با آنان برخورد خواهد شد و با هیچ شخصی در حوزه سلامت مردم مسامحه ای نخواهد شد.