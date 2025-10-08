به گزارش خبرنگار مهر، حضور وانیا یاوری در رقابت های فینال تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان، شامگاه سه شنبه به صورت رسمی از طرف فدراسیون بین المللی تنیس روی میز به فدراسیون ایران اعلام شد.

بر این اساس، یاوری می تواند در دیدارهای انفرادی بخش نوجوانان این دوره از مسابقات شرکت داشته باشد.

با سهمیه اعطایی به وانیا یاوری، تعداد نمایندگان اعزامی ایران به رقابت های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان به ۶ نفر افزایش یافت.

این مسابقات آبان به میزبانی رومانی برگزار می شود. پیش از این تیم نوجوانان ایران سهمیه کامل حضور در بخش انفرادی، دوبل و تیمی این رقابت ها را کسب کرد. این تیم با ترکیب مبین امیری، عرشیا لرستانی، فراز شکیبا و رامین شاه علی در این رویداد حاضر می شود.

همچنین بنیامین فرجی هم پیش از سهمیه شرکت در بخش انفرادی جوانان مسابقات رومانی را از آن خود کرده بود.

مهران احدی و امین میرالماسی به عنوان سرمربی و مربی تیم نوجوانان را در این مسابقات همراهی می کنند. میعاد مکیف و مریم معظمی هم مربی فرجی و یاوری در این رقابت ها خواهند بود.