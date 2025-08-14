  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

صعود نوجوانان تنیس روی میز ایران به جدول حذفی رقابت‌های کانتندر اردن

صعود نوجوانان تنیس روی میز ایران به جدول حذفی رقابت‌های کانتندر اردن

٦ نوجوان تنیس روی میز کشورمان با درخشش در مرحله گروهی رقابت‌های زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان اردن، جواز حضور در جدول حذفی این رقابت‌ها را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز مسابقات تنیس روی میز زیر ١٧ سال کانتندر اردن، سه بازیکن پسر و سه بازیکن دختر ایران از گروه‌های خود صعود کردند.

در بخش پسران، عرشیا لرستانی، مبین امیری و فراز شکیبا با دو پیروزی متوالی و بدون شکست، صدرنشین گروه‌های خود شدند و با اقتدار راهی مرحله حذفی مسابقات شدند.

در بخش دختران نیز سارینا جهانشاهی، ستایش ایلوخانی و وانیا یاوری با برتری مقابل رقبای خود، جواز حضور در جدول حذفی را به دست آوردند.

اولین دور از مرحله حذفی این رقابت امشب انجام خواهد شد.

هدایت و سرپرستی ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی است.

کد خبر 6560602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها