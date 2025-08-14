به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز مسابقات تنیس روی میز زیر ١٧ سال کانتندر اردن، سه بازیکن پسر و سه بازیکن دختر ایران از گروه‌های خود صعود کردند.

در بخش پسران، عرشیا لرستانی، مبین امیری و فراز شکیبا با دو پیروزی متوالی و بدون شکست، صدرنشین گروه‌های خود شدند و با اقتدار راهی مرحله حذفی مسابقات شدند.

در بخش دختران نیز سارینا جهانشاهی، ستایش ایلوخانی و وانیا یاوری با برتری مقابل رقبای خود، جواز حضور در جدول حذفی را به دست آوردند.

اولین دور از مرحله حذفی این رقابت امشب انجام خواهد شد.

هدایت و سرپرستی ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی است.