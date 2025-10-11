  1. ورزش
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

وانیا یاوری در یک قدمی مدال زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان تونس

ملی‌پوش نوجوانان تنیس روی میز کشورمان، موفق شد به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان تونس راه پیدا کند و تنها یک گام تا کسب مدال فاصله داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وانیا یاوری پس از نمایش مقتدرانه در مرحله گروهی و صعود به‌عنوان صدرنشین، راهی جدول اصلی شد. او در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد و مستقیماً به دور بعدی راه یافت.

ملی‌پوش کشورمان در نخستین دیدار خود در جدول حذفی، مقابل اکاترینا دروزدووا از لتونی به میدان رفت و در دیداری حساس و نزدیک، با نتیجه ۳ بر ۲ حریف اروپایی را از پیش رو برداشت تا صعود خود به جمع هشت بازیکن برتر را قطعی کند.

وانیا یاوری حالا باید در مرحله یک‌چهارم نهایی برای راهیابی به نیمه‌نهایی و کسب مدال به مصاف واروارا تولماچوا از قزاقستان برود.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی و سرپرستی کاروان اعزامی نیز بر عهده امین شیروانی است.

