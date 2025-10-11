وانیا یاوری در یک قدمی مدال زیر ۱۹ سال کانتندر جوانان تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، وانیا یاوری پس از نمایش مقتدرانه در مرحله گروهی و صعود به‌عنوان صدرنشین، راهی جدول اصلی شد. او در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد و مستقیماً به دور بعدی راه یافت.

ملی‌پوش کشورمان در نخستین دیدار خود در جدول حذفی، مقابل اکاترینا دروزدووا از لتونی به میدان رفت و در دیداری حساس و نزدیک، با نتیجه ۳ بر ۲ حریف اروپایی را از پیش رو برداشت تا صعود خود به جمع هشت بازیکن برتر را قطعی کند.

وانیا یاوری حالا باید در مرحله یک‌چهارم نهایی برای راهیابی به نیمه‌نهایی و کسب مدال به مصاف واروارا تولماچوا از قزاقستان برود.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی و سرپرستی کاروان اعزامی نیز بر عهده امین شیروانی است.