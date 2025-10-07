امام‌ جمعه قروه: خون شهدا ریشه فتنه را خواهد سوزاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عابدین رستمی عصر سه شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید ایوب بشیری اعلام کرد: شهید ایوب بشیری جوانی مخلص و فداکار بود که جان خود را در طبق اخلاص گذاشت تا امنیت مردم تأمین شود.
رستمی ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده شهید، پدر و مادر، خواهران و برادران و دو دختر کوچک ایشان را به صبر و استقامت دعوت کرد و از آنان خواست از الگوی اهلبیت خصوصاً سیدالشهدا و حضرت زینب(س) پیروی کنند.
امامجمعه قروه در بخشی از سخنان خود با انتقاد از گروهها و افراد معدودی که به گفته وی «در آخور دشمن میچرخند»، آنان را عاملان اصلی ناامنی و تضعیف آبرو و امنیت قوم کرد خواند و تأکید کرد: راه شما باطل است و باطل اندر باطل؛ هر شهیدی که بر زمین میافتد هزاران جوان به جای او برمیخیزند.
وی همچنین نسبت به ارتباط برخی با دشمنان خارجی و داخلی هشدار داد و خواستار بازگشت شر و توطئهگران به خویشتن و محاکمه وجدان تاریخی آنان شد.
حجتالاسلام رستمی با ستایش از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع افزود: جامعه کردستان با حضور در وداع با شهید، نفیکننده رفتار گروهکها و دشمنپیشگان است و یکپارچه نسبت به آرمانهای شهدا پایبند میماند.
امام جمعه قروه از خداوند خواست که شهدا را به سیدالشهدا ملحق کند و نظام و مردم را از شر منافقین، گروهکها و افرادی که از سوی بیگانگان اغفال شدهاند محفوظ بدارد.
مردم، مسئولان محلی و خانواده شهید در این مراسم با راهپیمایی و قرائت فاتحه و ادای احترام، پیوند خود با شهدا و حمایت از امنیت و ثبات منطقه را نشان دادند.
مراسم تشییع با حضور جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد و پیکر شهید در قروه به خاک سپرده شد.
در این مراسم حسن صادقی از مداحان شهرستان قروه نیز به مدیحه سرایی پرداخت.
