به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متاسفانه به جای حمایت از عشایر، موضوع انحلال آنها مطرح شده است.



محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: از آنجا که سازمان عشایر و روستا دارای قوانین مشخصی است، در صورتی که دولت تصمیمی برای ادغام یا هر گونه تغییر در این زمینه داشته باشد، موظف است لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین، عشایر عزیز باید بدانند که اگر دولت قصد تغییراتی داشته باشد، باید لایحه مربوطه را به مجلس ارسال کند و این‌گونه نیست که به سادگی اعلام شود که ادغام شده است.